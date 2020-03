Se sortean los partidos de Colombia-Argentina

La serie entre Colombia y Argentina se disputará este viernes 6 y sábado 7 de marzo en el Palacio de los Deportes de Bogotá. La superficie de la cancha será polvo de ladrillo y se jugará bajo techo.La clasificación a la Fase Final de la Davis se definirá en cinco juegos. Habrá cuatro partidos de singles y uno de dobles. El viernes, desde las 18 de nuestro país, se disputarán los primeros dos puntos individuales al mejor de tres sets. El sábado la actividad se iniciará a las 14 con el partido de dobles y, a continuación, los restantes dos puntos de singles.Este jueves se hará el sorteo para determinar el orden de juego de los partidos. Los anfitriones son capitaneados por Alejandro Falla y presentarán los siguientes tenistas: Daniel Elahi Galán (148° del ranking mundial), Santiago Giraldo (292°), Alejandro González (431°), Juan Sebastián Cabal/Robert Farah (Dobles, pareja número uno del mundo).Argentina tendrá a Juan Ignacio Londero (62°), Leonardo Mayer (118°), Facundo Bagnis (134°), Horacio Zeballos (Dobles, 4° en el ranking de la especialidad) y Máximo González (Dobles, 42° en el ranking de la especialidad). Tanto "el Topito" como el santafesino Bagnis tendrán su debut en la Davis.Recordemos que Bogotá se encuentra a 2600 metros sobre el nivel del mar y, al margen de la adaptación física de los tenistas argentinos a jugar en esas condiciones, también deberán amoldarse a las pelotas despresurisadas que se emplean por esta situación. El equipo se entrena desde este lunes a pleno en el Palacio de los Deportes de Bogotá.Sobre el escenario que recibirá la serie, el capitán argentino Gastón Gaudio ponderó: "El estadio está espectacular. Me imagino que va a ser complicado jugar de visitante acá. La cancha está bien. Hay que adaptarse un poco a las pelotas, que no estamos acostumbrados. Pero creo que con los días que faltan vamos a andar mejor".DERROTA DE ZEHNDERPor la primera ronda del Future W15 en El Cairo, este miércoles la rafaelina Josefina Zehnder perdió ante la china Meiling Wang (3ª preclasificada) por 6-0, 4-0 y retiro por lesión en la ingle. No obstante, ha sido un buen torneo para la tenista de nuestra ciudad logrando atravesar la qualy en la que ganó los tres partidos.