Fundación Sí participará de la Expo Susana 2020

Como cada año, la Fundación Sí Rafaela ya se encuentra abocada a la concreción de diferentes proyectos a través de los cuales pretende profundizar su trabajo en nuestra ciudad. En este caso los integrantes de la agrupación estarán presentes en la edición 2020 de la Expo Susana, evento a desarrollarse el próximo domingo en la vecina localidad, con la intención de difundir los alcances de la tarea solidaria.Fundación Sí visibilizará los alcances de la tarea realizada en los últimos 3 años, además de informar sobre los planes para este año. La ocasión será propicia para que el público en general, de toda la región, se informe respecto a los proyectos desarrollados y pueda conocer de qué manera puede sumarse como voluntario.Además participarán de la Expo Susana distintos espacios culturales y deportivos, que mostrarán sus actividades a desarrollar durante el presente año, para todas las edades. El evento se realizará en la Plaza susanense, el domingo 8 de marzo a partir de las 17:00.Confirmaron su participación los Talleres de Arte, Idioma, Escuela de Música, Clubes locales, Escuela de Deportes, Centros de día, Danzas, Cuidado del Físico, Talleres Culturales, Cursos de Manualidades y Educación & Apoyo Escolar.Susana Manzur es la coordinadora de Fundación Sí Rafaela y consultada sobre la dinámica de trabajo del grupo afirmó que “nuestro objetivo principal es la inclusión social en todos los proyectos que llevamos adelante. Creemos que todas las personas tienen que tenerlas mismas oportunidades y, desde ahí, poder elegir. El asistencialismo no identifica nuestra forma de trabajar. Tampoco la juzgamos”.Además Susana agregó que “nuestros proyectos apuntan al largo plazo, a la transformación. Sabemos que los cambios llevan tiempo y los acompañamos sin imponer nuestros propios tiempos.”Respecto a la organización de la fundación Susana expresó: “Todos somos voluntarios: desde el presidente hasta el voluntario más reciente. No existe personal rentado en la institución. No recibimos dinero, ayuda ni donaciones de partidos políticos, ni subsidios o donaciones del Estado. Recibimos donaciones de privados, tanto individuales como de empresas. Ésta es la manera en que solventamos todos los proyectos”.Para finalizar la coordinadora manifestó que “el domingo tendremos la oportunidad de seguir difundiendo nuestra tarea y de conversar con todos los interesados en sumarse a un proyecto integral y gratificante”.