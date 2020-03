En el Monumental de Alberdi, Unión enfrenta a Dock Sud

BUENOS AIRES, 5 (NA) -- Unión de Santa Fe se enfrentará este jueves a Dock Sud, equipo que milita en la Primera C, en un partido correspondiente a los 32 avos de final de la Copa Argentina y de este duelo saldrá el rival de Gimnasia y Esgrima La Plata en la próxima instancia.El encuentro se llevará a cabo a partir de las 20:05 en el estadio de Atlético Rafaela, será controlado por el árbitro Yael Falcón Pérez e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports.Unión venció por 3 a 1 a Godoy Cruz en Mendoza en la fecha pasada de la Superliga y el entrenador Leonardo Madelón aguardará por la recuperación de Jalil Elías, mientras analiza hacer al menos dos variantes.En relación a los once que empezaron disputando el partido ante el Tomba, Walter Bou regresaría al once titular en lugar de Martín Cañete y también podría volver Nicolás Mazzola para jugar por Franco Troyansky.Por su parte, Sportivo Dock Sud buscará dar el "batacazo" en la Copa Argentina y continuar el buen andar que tiene en el torneo de la Primera C, en el que suma 11 unidades y es uno de los escoltas del puntero Deportivo Merlo.El técnico Guillermo De Lucca no podrá contar con el defensor Cristián Tula, quien sufrió la ruptura de espesor completo del ligamento colateral medial y la recuperación le demandará de 4 a 6 semanas: Federico Maya y Gabriel Manes pelean por el puesto.Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli, Federico Milo; Javier Cabrera, Emanuel Cecchini, Sebastián Assis, Braian Álvarez; Walter Bou y Franco Troyansky o Nicolás Mazzola. DT: Leonardo Madelón.Gonzalo Arce; Damián Adín, Enzo Tamborelli, Federico Maya o Gabriel Manes, Rodrigo Soria; Sergio Modón, Fabricio Espósito, Matías Giménez, Nahuel Pombo; Leandro Caruso y Matías Blanco o Gustavo Oberman. DT: Guillermo De Lucca.