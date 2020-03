Se vienen cambios en el Rugby Championship

Tener a los All Blacks año tras año ya no sería un privilegio de la Argentina. En cambio, podría tenerlos durante dos semanas el mismo año. Esto se desprende del informe publicado por el New Zealand Herald, según el cual el formato del Rugby Championship sufrirá modificaciones a partir de 2021.El diario neozelandés reveló que desde el año próximo se cambiará el formato de partidos de ida y vuelta. Se mantendrán los seis partidos por equipo y el ida y vuelta entre Argentina y Sudáfrica y entre Australia y Nueva Zelanda, pero los equipos de Oceanía sólo viajarán a uno de los otros dos países para jugar dos partidos y recibirán al restante para otros dos.Así, los Pumas jugarán un año con Sudáfrica de local y visitante, con Nueva Zelanda dos de local y con Australia dos de visitante, condición que se revertiría al año siguiente: dos de local con Wallabies y dos de visitante ante All Blacks. De igual manera, Nueva Zelanda y Australia jugarán partido y revancha, mientras que uno viajará a la Argentina y el otro a Sudáfrica.El objetivo de este cambio es reducir los tiempos de viajes de los jugadores, medida que beneficia especialmente a los oceánicos: sólo viajarían a Sudáfrica o a la Argentina una vez por año. A los Pumas y a los Springboks esta modificación no les afecta tanto, ya que únicamente se elimina el vuelo de Nueva Zelanda a Australia (de Auckland a Sydney son tres horas y media aproximadamente).La modificación también permitiría que los seleccionados que viajen dos semanas a un mismo país puedan hacerlo con un plantel ampliado y jugar partidos ante seleccionados locales entresemana, como se hacía antiguamente en las giras internacionales. Éste sería el cambio más significativo desde que la Argentina se agregó al antiguo Tri Nations en 2012.Desde entonces se jugó siempre con el mismo formato e idéntico fixture año a año, excepto en los años mundialistas, cuando se redujo a tres partidos. Fueron los únicos años que Nueva Zelanda no fue campeón: Australia lo ganó en 2015 y Sudáfrica en 2019. (Fuente: La Nación).