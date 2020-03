Con buen ensilaje y algo más, se logra menor índice de micotoxinas

En la dieta de las vacas lecheras, los forrajes son los componentes más importantes que representan más del 60% de la ingesta diaria total de alimento.Para aumentar los valores nutritivos y la digestibilidad de los forrajes, el ensilaje de maíz ahora se usa ampliamente en todo el mundo por su calidad nutricional alta y uniforme (1,5 MCal / kg MS en promedio), facilidad de cultivo y altos rendimientos (hasta 3 veces más seco materia por hectárea que la hierba).Pero muchos estudios de investigación observaron que el ensilaje de maíz es el principal contribuyente de las micotoxinas ingeridas por las vacas.LO QUE REVELOUNA ENCUESTAUn reciente informe de TodoAgro dio cuenta de que una encuesta realizada en 24 granjas holandesas reveló que la ingesta de micotoxinas del forraje ensilado era tres veces mayor que para otros ingredientes alimenticios (Driehuis et al., 2008). Una revisión de la literatura concluye que la cantidad total de micotoxinas del ensilaje de maíz a menudo es más alta que las concentraciones máximas permitidas o recomendadas por las autoridades (Ogunade et al., 2018).Varios factores contribuyen a las altas contaminaciones que se encuentran en el ensilaje de maíz: Mayor desarrollo de mohos en el tallo y las hojas en comparación con la mazorca, condiciones de cosecha, condiciones de almacenaje. etc.El ensilaje de maíz a menudo está contaminado por una mezcla de micotoxinas antes y después de la cosecha, dependiendo de la temperatura, la actividad del agua (aw), la disponibilidad de oxígeno y las condiciones de pH (Coulombe, 1993).LO PREVIO A LACOSECHALas condiciones climáticas juegan un papel importante en la producción de micotoxinas en el campo. Muchos estudios revelan que el deoxinivalenol (DON) es la micotoxina más frecuente en el ensilaje de maíz (Cogan et al., 2016) y puede usarse como un marcador de aparición de micotoxinas de Fusarium (Sobrovà et al., 2010, Slikovà et al., 2013), ZEA (zearalenona) coexiste con DON, ya que ambos son producidos por Fusarium graminearum, pero las encuestas muestran que ZEA a menudo se detecta en un nivel más bajo que DON.Otras micotoxinas de Fusarium (enniatinas, beauvericinas, ácidos fusáricos y moniliformina) se detectan comúnmente, pero con menor incidencia y nivel de contaminación (Ogunade et al., 2018). Durante períodos muy calurosos (> 32 ° C), alta humedad o estrés por sequía, Aspergillus flavus puede desarrollarse en el campo incluso si los Aspergillus son más conocidos como mohos poscosecha.Se han identificado algunos métodos de cultivo por su impacto en el desarrollo de Fusarium, como la selección de variedades resistentes, el manejo de residuos de cultivos, la rotación, el uso del sistema de riego para prevenir la sequía, la fertilización adecuada y la propagación de pesticidas (con preocupación de salud pública) o bioagentes ( Edwards 2004; Whitlow y Haglet, 2005).Y los daños causados por insectos pueden aumentar significativamente la contaminación en las toxinas y aflatoxinas de Fusarium, ya que predispone al maíz a enfermedades fúngicas (Munkvold, 2014).CONDICIONES DELA COSECHANo se desarrollan hongos o micotoxinas específicos específicamente en la cosecha, pero las condiciones de cosecha deben estar bien ajustadas para minimizar las condiciones agravantes. Varios estudios sugieren que la cosecha de maíz en una materia seca ideal, que varía del 30 al 35%, contribuye a reducir la concentración de micotoxinas, probablemente debido a menos tiempo en el campo en comparación con las plantas de alta madurez y también porque el ensilaje seco es más difícil de compactar.Más predispuesto a la presencia de oxígeno y calentamiento que conduce al crecimiento de moho (Boudra y Morgavi, 2008). También es muy recomendable sellar rápidamente el ensilaje para optimizar las condiciones anaeróbicas. La altura de corte también debe estar bien ajustada para minimizar la contaminación del suelo que es rica en inóculo de Fusarium (Jouany, 2007).CONDICIONES POSTCOSECHALos mohos posteriores a la cosecha generalmente crecen bajo niveles de actividad de agua más bajos en comparación con los moldes previos a la cosecha. Durante el almacenamiento, se pueden desarrollar muchos mohos espontáneos, pero no necesariamente producen micotoxinas, lo que significa que la presencia de mohos no es un indicador confiable de contaminación por micotoxinas (Zain, 2011). Aspergillus y Penicillium son las 2 principales cepas de mohos poscosecha que se desarrollan en presencia de oxígeno.Aspergillus es más frecuente en regiones tropicales y subtropicales (Cheli et al., 2013) ya que prefiere temperaturas más altas y produce principalmente aflatoxinas.La aparición de aflatoxinas es generalmente más baja que otras micotoxinas en ensilajes bien conservados, mientras que puede producirse una alta concentración de aflatoxinas cuando los ensilajes se almacenan en malas condiciones. Las aflatoxinas a menudo se cuantifican en los materiales de alimentación ya que son particularmente preocupantes con respecto a la salud humana.De hecho, las aflatoxinas son las únicas micotoxinas que pueden transferirse significativamente a la leche además de ser altamente cancerígenas. Los mohos de penicillium pueden crecer en condiciones de temperatura, oxígeno y pH más bajas en comparación con Aspergillus.LO RECOMENDABLEEn 2008, Gonzales-Pereyra et al., demostraron que la compactación deficiente, el sellado deficiente y la baja tasa de alimentación promueven condiciones aeróbicas y favorecen el crecimiento de mohos tóxicos.Por ello se recomienda encarecidamente mantener una cara firme del silo, alimentar a una velocidad de 10-16 cm / día y sellar el silo con película de oxígeno para limitar la producción de micotoxinas (Jouany 2007; Borreani et al., 2018).Cuando las condiciones de almacenamiento no son óptimas, el inóculo de mohos previos a la cosecha como Fusarium encontrará condiciones favorables para su proliferación, lo que conducirá a una importante acumulación de toxinas de Fusarium en la dieta final.El uso de aditivos conservantes, como inoculantes u ácidos orgánicos, ayudará a asegurar las condiciones de almacenamiento y evitará la producción de toxinas en la poscosecha, pero no tendrá ningún impacto en las toxinas producidas antes de la cosecha (Binder et al., 2007; Kristensen et al., 2010).CONSECUENCIASY PROTECCIONAhora está claro que la mayoría de las micotoxinas que se encuentran en el ensilaje de maíz ya están presentes antes de la cosecha, por lo que las micotoxinas de Fusarium son las micotoxinas más frecuentes en la dieta de las vacas lecheras, siendo el DON y las fumonisinas las principales.Las toxinas de Fusarium ejercen sus efectos a través de tres mecanismos principales en el ganado lechero: inmunodepresión, reducción de la eficacia del alimento e integridad intestinal, y alteración del rendimiento reproductivo (Gallo et al., 2015). Estos tres mecanismos principales, incluso con un bajo nivel de micotoxinas, provocan patologías tales como disminución del rendimiento, condición de la parte inferior del cuerpo, heces líquidas, aumento del recuento de células somáticas y mastitis, cojera, etc.Incluso si el buen manejo del ensilaje permite prevenir el crecimiento de mohos y toxinas Durante la fase posterior a la cosecha, es muy difícil controlar la producción de Fusarium y toxinas antes de la cosecha.Como consecuencia, las toxinas de Fusarium constituyen una gran amenaza para la salud y el rendimiento de los lácteos, y el uso de un aglutinante de toxinas de amplio espectro, además de las buenas prácticas de ensilaje, permite proteger eficientemente los rebaños de lácteos.