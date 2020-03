Se conocieron nuevas herramientas para eficiente combate a mastitis

La mastitis le cuesta a la industria láctea mundial miles de millones de dólares cada año en pérdida de producción y es uno de los mayores consumidores de antibióticos, o al menos lo fue.Hay muchas soluciones para reducir la mastitis que llegan al mercado que no usan antibióticos y en su lugar usan remedios naturales o nuevas tecnologías para controlar la enfermedad.Uno de estos últimos desarrollos se concentra en el uso de la tecnología de pulso acústico (APT) y su capacidad para tratar enfermedades inflamatorias en la salud humana.Con sede en Israel, Armenta ha adaptado esta tecnología de cuidado humano para aumentar la salud del ganado enfocándose en la mastitis, que también es una enfermedad inflamatoria.Y después de varios ensayos en granjas lecheras en todo el mundo, la compañía descubrió que su nueva prueba tenía una tasa de éxito para abordar la mastitis de más del 70%.TRATAMIENTOEl CEO y presidente de Armenta, Gil Hakim, ayudó a establecer la compañía en 2018 y está avanzando con el nuevo tratamiento para ayudar a los agricultores, y al respecto Hakim dijo "la compañía se creó para abordar la enfermedad más apremiante que afecta a la producción lechera hoy en día, ya que las pérdidas debidas a la mastitis bovina pueden alcanzar varios miles de millones de dólares por año en todo el mundo.“Armenta desarrolló una solución disruptiva, patentada y libre de antibióticos para la mastitis bovina, basada en APT diseñada específicamente para ganado lechero."APT se ha utilizado durante más de 20 años en el cuidado de la salud humana para el tratamiento de enfermedades inflamatorias. Nuestro lema es desde el cuidado humano hasta el cuidado del ganado”.ANTE RESULTADOSINSASTIFACTORIOSArmenta dice que los tratamientos antimicrobianos tradicionales para la mastitis bovina se están volviendo cada vez más onerosos y que sus resultados son insatisfactorios, socavan la rentabilidad de la granja y los riesgos para la salud humana están desencadenando restricciones globales.Armenta está cambiando el paradigma con la terapia de pulso acústico (APT).Ampliamente utilizada en el campo de la medicina durante más de 20 años, la terapia acústica no invasiva desencadena procesos biológicos naturales que combaten las infecciones y la inflamación. Ahora, por primera vez, esta tecnología se puede utilizar para tratar vacas lecheras de manera rápida, fácil y rentable. APT-X, un dispositivo único, fácil de usar, liviano y portátil, proporciona un tratamiento integral de mastitis en solo 3 minutos, con resultados inmediatos.Durante el curso de los estudios de campo en granjas lecheras de todo el mundo, los granjeros y los veterinarios aplicaron el curso de terapia Armenta apropiado a cientos de vacas con mastitis clínica o subclínica.El equipo era cómodo de usar y funcionaba bien, los tratamientos eran fáciles de administrar y los animales no mostraban resistencia.La compañía dice que el impacto real fue en la salud y la producción de leche del ganado, que después del tratamiento mostró una tasa de recuperación de mastitis de más del 70% con niveles normales de SCC y libre de infección.Además, se producía alrededor de un 10% más de leche al día con APT-X que sin tratamiento. Estas mejoras en la productividad y el bienestar animal significaron una reducción del 80% en las tasas de sacrificio y una mejora cuantificable y rápida en la rentabilidad de la granja.Hakim agregó que “ya hemos probado la tecnología en más de 850 vacas en más de 40 granjas en Francia, Países Bajos, Italia, Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Argentina e Israel. Pudimos mostrar tasas de curación de más del 70% y un aumento de más del 10% en la producción de leche y sin ningún medicamento, en una tecnología no invasiva, simple y sin efectos secundarios".COMO FUNCIONA APTEl sistema APT-X actual consiste en un generador de pulso (APT-X1) que es un dispositivo portátil que genera los pulsos acústicos a través del impacto balístico. También contiene una unidad aplicadora (AM-1) que es desechable y necesita ser reemplazada cada 20 a 80 vacas.Y, por supuesto, está la unidad de control, el tanque de aire de alta presión, el compresor de aire y los accesorios. El diseño de la solución APT de Armenta significa que utiliza pulsos que se generan a través del impacto balístico impulsado por aire a alta presión que cubre una gran área a niveles terapéuticos y todo eso en un corto tiempo de tratamiento.Y Hakim señaló que “APT ha estado en uso durante más de 20 años en ortopedia, fisioterapia, medicina deportiva, urología y medicina veterinaria. Se ha demostrado que acelera la recuperación al producir nuevos vasos sanguíneos, reducir la inflamación y mejorar el funcionamiento de los tejidos, junto con otros efectos positivos a largo plazo.“Actualmente, los antibióticos se usan como tratamiento de la mastitis durante el período de lactancia y como método de prevención durante el período seco, el período entre lactaciones.“Usando APT, el agricultor podría reducir el uso de antibióticos como herramienta de tratamiento y abolir su uso como prevención."En estudios de campo en los que participaron más de 850 vacas lecheras en 9 países diferentes, la solución basada en APT de Armenta se usó para tratar la mastitis clínica y subclínica, con resultados inconfundibles."Estos mostraron tasas de recuperación superiores al 70% (SCC normalizado y sin infección) y un aumento de la producción de leche de alrededor del 10% o más. Estos números fueron notablemente consistentes con el artículo académico del profesor Gabriel Leitner sobre el uso de APT para tratar la mastitis bovina publicado en 2017 ”, dijo.APOYO DE INVERSORESArmenta y sus desarrollos cuentan con el apoyo de varios inversores, incluidos los agricultores.“El principal inversor de la compañía es un capital de riesgo israelí de Agritech. Otros inversores incluyen granjas lecheras y expertos de la industria láctea que han visto la tecnología de la compañía, cómo funciona y que entienden su alto potencial y decidieron invertir. Personalmente, también invertí en la empresa, junto con varias personas de alto patrimonio neto ”, dijo.EL FUTUROGil Hakim dice que el objetivo futuro de la compañía es transformar la gestión de la salud del rebaño."La implementación de APT en todas las granjas lecheras permitirá una gestión rentable de la salud del rebaño, con un enfoque en el alivio de la carga económica de las enfermedades inflamatorias en las ganancias", dijo.“La mastitis bovina, una inflamación de la glándula mamaria, reduce la producción y la calidad de la leche y puede conducir al sacrificio forzado. Las soluciones de vanguardia existentes están tratando la mastitis mediante una variedad de medicamentos y tratamientos biológicos o mediante acciones específicas para prevenir la aparición de la enfermedad.“Ambos enfoques muestran deficiencias claras y no superan el problema principal que es recuperar la salud y la función de la ubre."APT, por lo tanto, se ha desarrollado como un novedoso dispositivo no basado en antibióticos que proporciona un impulso biológico al sistema inmunitario de la vaca, incrementa su salud y bienestar en general y transforma la atención estándar de las enfermedades del ganado lechero", afirmó.