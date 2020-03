Indelman y su compromiso de acompañar a docentes y escuelas

En la apertura del año escolar 2020 la nueva delegada de la Región III de Educación que comprende los departamentos Castellanos y parcialmente Las Colonias, Romina Indelman se refirió a los desafíos que asume a partir de este nuevo rol dentro del sistema educativo y sobre cuáles fueron las premisas planteadas para esta gestión que acaba de asumir.“Lo más importante es que logremos que todos los alumnos estén dentro del establecimiento escolar aprendiendo, no importa la edad, desde nivel inicial hasta el nivel secundario, poder incluirlos a todos, a los que no están hoy dentro del sistema educativo los estamos yendo a buscar para ver el porqué abandonaron, porqué no están en la escuela, ya sea en Rafaela o en la región”, destacó la funcionaria.A su vez Indelman sobre este tema dijo que han descubierto algunos casos que no estaban dentro del sistema educativo porque se habían trasladado a otra provincia y no quedó ningún registro en las localidades santafesinas. Hubo otros casos en donde el factor que llevaba al ausentismo escolar eran cuestiones económicas o familiares y se está trabajando para lograr que retomen la actividad educativa.Por otra parte la delegada regional de educación manifestó que “se está trabajando en el tema de la infraestructura dentro de las escuelas, las necesidades de cargos y horas porque sabemos que hay escuelas donde la matrícula aumentó y todavía no se crearon nuevos cargos”.Sobre su trayectoria, Indelman contó que hace 15 años que trabaja en la docencia, que ejerció esta profesión en el nivel primario y secundario, en áreas relacionadas a la tecnología y a la informática, después hizo el profesorado en educación secundaria y superior, hizo una licenciatura en informática educativa y fue directora durante tres años en la Escuela Técnica Malvinas Argentinas.