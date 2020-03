Otro juez revisará el fallo en el Caso Glaría

En la mañana de ayer los abogados de los detenidos en la investigación de la muerte de Gonzalo Glaría, fueron notificados sobre una importante decisión judicial, adelantó en internet LA OPINION.

Los letrados que defienden a Cristian Milessi -Dr. Adrián Roca- y a Matías Perea -Dr. Carlos Farías Demaldé-, fueron notificados en la víspera, que se hizo lugar al recurso de apelación horizontal, oportunamente presentado ante un tribunal de alzada, para que se vuelva a revisar el fallo, ya el de segunda instancia y por segunda vez, en el caso que tuvo como víctima al rafaelino Gonzalo Glaría.

Se recuerda que en primera instancia el juez Dr. Osvaldo Carlos había dispuesto que ambos imputados no recibieran prisión preventiva sino que que cumplieran distintas medidas alternativas, incluso disintiendo con las Fiscales a cargo -Dras. Angela Capitanio y Gabriela Lema- sobre la calificación penal de lo ocurrido ya que él consideraba que el robo y la muerte de Glaría se correspondían a dos hechos por separado, rechazando la calificación penal inicialmente imputada.

Esta resolución fue apelada por la Fiscalía y en una revisión de ese fallo en segunda instancia, el juez de la Cámara en lo Penal Cristian Fiz, revocó lo fallado por el juez Carlos entendiendo que todo fue un solo suceso, desde el robo inicial a la muerte final de Glaría, haciendo lugar a la calificación inicialmente propuesta por la Fiscalía de "homicidio en ocasión de robo", un delito que prevé que, "se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años, si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio" (art. 165 del Código Penal).

Asi el Dr. Fiz dispuso la inmediata detención con prisión preventiva de Cristian Milessi y Matías Perea, en la causa.



NUEVA

APELACION

En ese marco, los abogados defensores volvieron a apelar este nuevo fallo presentando lo que se conoce como "recurso de apelación horizontal", es decir que lo resuelto por Fiz vuelva a ser revisado por un juez también de su misma categoría -segunda instancia- del Colegio de Jueces en lo Penal de Segunda Instancia de la Quinta Circunscripción Judicial Rafaela.

La noticia de la víspera es que la autoridad judicial designada, hizo lugar al pedido de la Defensa y resolvió que el caso se sometiera a análisis judicial por tercera vez. En esta oportunidad dicho desafío quedará en manos del juez de este foro, Matias Drivet, por lo que se programará una fecha para una nueva audiencia, la cual todavía no fue fijada.

Cabe aclarar que no obstante, los defensores de Milessi y Perea ya adelantaron que si es necesario, continuarán apelando hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia Provincial.