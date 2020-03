CICLO VITAL DE LAS PLANTAS

Las plantas al igual que los animales y las personas tienen una determinada vida media. Algunas como ciertas coníferas americanas se encuentran con 300 años de existencia entre los seres vivos más antiguos del planeta, mientras que otras como algunas anuales de las zonas polares, apenas viven unas semanas.En este dilatado período de tiempo de vida, las plantas nacen, se desarrollan, perpetúan la existencia de su especie mediante semillas y acaban marchitándose cuando llegan al límite de su existencia.Esta es la razón por la que determinadas especies como los tagetes, cinerarias, pensamientos, mueren al poco tiempo de haber florecido, por lo que son inútiles todos nuestros esfuerzos (podas, abonados, etc.) tendientes a alargar su ciclo vital.¿Como se clasifican las plantas según su ciclo vital?Atendiendo a la longitud de su vida y a la presencia o ausencia de estructuras leñosas, en jardinería se distinguen 5 tipos o grupos de plantas:ANUALES: se denomina anual a la planta que germina, se desarrolla, florece y fructifica en un período vegetativo nunca superior a un año. Normalmente la floración de este grupo suele coincidir con la llegada del buen tiempo y su mayor aplicación decorativa la encuentra en la realización de mosaicos florales y macizos mixtos. Ej. Alysum, caléndula, petunia.BIANUALES: este nombre se presenta a confusión, parece indicar que la planta dura 2 años y no es así. En realidad el período vegetativo se extiende solo a 15-18 meses, pero lo que sucede es que la planta crece y desarrolla en una de las épocas templadas del año y no florece hasta el período templado-cálido del año siguiente. Ej. Calceolaria, Althaea, Verbascum, etc.VIVACES: son aquellas que nacen de un bulbo, tubérculo o rizoma y viven más de dos años. Normalmente la parte vegetativa externa desaparece cada año, pero la parte subterránea se mantiene dando una planta en cada estación. Ej. Tulipanes, Narcisos, y Lirios entre otros.PERENNES: son plantas que duran más de 2 años y generalmente desarrollan tallos lignificados, dentro de este grupo se incluyen todos los árboles, los arbustos y las plantas subarbustivas. A su vez este apartado puede dividirse en 2 según la planta pierda o no las hojas en la estación desfavorable, apareciendo así los conceptos de caducifolios y perennifolios, muy importante a la hora de diseñar un Jardín.Espero haya sido bien explicativo el tema… María Paula.