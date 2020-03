Coronavirus: se analizan otros 10 casos sospechosos en la Argentina

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El primer paciente con coronavirus en el país continuaba internado ayer en el Sanatorio Luis Agote, en el barrio porteño de Recoleta, tras ser trasladado desde la Clínica Suizo Argentina, mientras que se monitorean otros 10 casos sospechosos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y en la Capital Federal.Algunos de los casos sospechosos son de personas que regresaron al país tras haber estado en Europa. El primer afectado por coronavirus en el país es un hombre de 43 años que viajó en primera clase en un vuelo de Alitalia, proveniente de Italia y que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" el pasado domingo.Tras ser trasladado desde otro centro médico al Sanatorio Agote, el afectado difundió este miércoles un video desde su aislamiento, en el que se lo muestra de buen humor. Al grabar a la enfermera que acondicionaba la habitación, el hombre bromeó: "¿No sabés a qué hora me traen la comida? ¿Sushi hay?".En tanto, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación contactaron a unas seis personas que habían regresado al país junto al paciente en el mismo vuelo, y a su hermano, a quienes les recomendaron que se aislen por 14 días.En tanto, el hombre internado en Córdoba permanecía aislado en una clínica privada de la capital provincial luego de que le diera positivo un primer examen por coronavirus, aunque resta la confirmación en el Instituto Malbrán de Buenos Aires."Tenemos un caso sospechoso. Ha habido otros casos de sospecha, pero han dado negativos. Se trata de un paciente en una clínica privada", señaló el director del Hospital Rawson, Miguel Díaz.En diálogo con Radio Rivadavia, el médico señaló que la persona "está aislada y muy bien de salud"."Seguramente en las próximas horas pueda ser dado de alta" para seguir con el "aislamiento en su domicilio", agregó Díaz, quien indicó que aguardan los resultados del Malbrán.Y añadió: "Venía del norte de Italia, por eso está catalogado como un caso sospechoso".Por su parte, la mujer aislada en el Hospital Masvernat de la ciudad entrerriana de Concordia también había viajado a Italia y sufre de un cuadro compatible con coronavirus."Hay un caso no confirmado de una persona que viajó a Europa y que presentaba la sintomatología compatible con la enfermedad viral, por lo que se la aisló en el Hospital Masvernat", confirmó el intendente local, Alfredo Francolini, en declaraciones al portal del diario local El Sol.Por otro lado, trascendió que se realizaban averiguaciones para tratar de establecer si la mujer internada en Concordia regresó al país en el mismo vuelo que trajo al hombre de 43 años internado en Sanatorio Luis Agote.Este miércoles por la tarde, trascendió que otras ocho personas estaban siendo analizadas para detectar si tienen o no el virus en la provincia de Buenos Aires (6), en la ciudad de Rosario (1) , y en la Capital Federal (1), pero hasta el momento no hubo confirmación oficial.