Fernández le pidió a los empresarios responsabilidad para contener precios

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El presidente Alberto Fernández hizo ayer un fuerte llamado al sector empresarial para que frene las remarcaciones, al sostener que "no es posible que los precios sigan subiendo" y pidió que "no dejen de involucrarse" en la lucha contra el hambre."Un país en que unos ganan y otros pierden es una estafa", afirmó el mandatario, durante el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción en el hotel Alvear Palace. Sostuvo que "el sector alimenticio debe hacer una revisión de lo que está pasando", tras hacer un punteo de las medidas adoptadas por el gobierno a partir del 10 de diciembre."Frenamos las tarifas de luz y gas, el aumento del combustible, no es posible que con todo eso los precios sigan subiendo", reprochó Fernández, en línea con el discurso realizado ante la Asamblea Legislativa.Fernández advirtió que en el tema precios será "implacable" y sostuvo que las remarcaciones "tienen que parar", tras considerar que "no tiene lógica que los precios sigan subiendo".Pidió a los empresarios ayuda en ese tema, tras sostener que "el problema tiene que ver más con expectativas que con la realidad", y remarcó que eso "no tiene sentido".Fernández afirmó que "el campo es socio estratégico", y consideró que se necesita que "crezca", al remarcar la importancia que tiene como sector exportador.Además, sostuvo que así como se avanzó en el acuerdo con el sector agropecuario quiero hacerlo "de verdad con la industria", al enfatizar que "necesitamos industriales comprometidos con la Argentina".Ante la Asamblea Legislativa, el Presidente había cargado contra los "pícaros que especulan subiendo los precios" a pesar de la estabilidad monetaria, y de que las tarifas y los combustibles están congelados."No es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas, al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo", enfatizó.Dijo que van a "exigirle total responsabilidad a los formadores de precios", ya que "Argentina no resiste más el abuso de quienes ´preservan´ su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus ´excesos preventivos´"."Debemos terminar con la Argentina de los ´vivos´ que se enriquecen a costa de los pobres ´bobos´ que estamos condenados a pagar lo que consumimos", enfatizó.MEDIDASEl gobierno lanzaría la próxima semana medidas para frenar el aumento de precios, especialmente los de consumo masivo, y evitar que se acelere el índice del costo de vida en los próximos meses. Según trascendió de fuentes de la Casa de Gobierno, las medidas están siendo analizadas por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio interior, Paula Español.La versión surgió en Casa de Gobierno luego de que el presidente, Alberto Fernández, en un almuerzo ante empresarios, les pidió ayuda para revertir esta tendencia alcista y advirtió que será "inflexible" con quienes sigan incrementando los precios.El gobierno busca frenar los aumentos preventivos que aplican las empresas en función de la expectativa de una posible alza del dólar o los que se aplicaron tras la reimplantación del IVA a los alimentos. Fuentes oficiales explicaron que hay muchos incrementos de precios, especialmente en alimentos, que no responden a aumentos de costos, cuando las tarifas, los combustibles y la cotización del dólar permanecen sin cambios.El gobierno busca retomar la iniciativa para frenar una escalada de precios, y analiza la pronta aplicación de la ley de góndolas y bajar los costos de la logística, entre otras medidas.Las medidas podría anunciarse la semana próxima y abarcarían principalmente a los precios de los alimentos, especialmente los productos lácteos.En enero, el índice de precios al consumidor se moderó, con 2,3% frente a 3,7% de diciembre, pero en ese mes el incremento en el precio de los alimentos duplicó al general, con un 4,7%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central estimó que en febrero la inflación minorista se ubicaría en el 2,5% y que en marzo llegaría al 2,9%, lo que marcaría una leve aceleración de precios.