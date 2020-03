Echaron a jefe y subjefe de la Policía de San Cristóbal

La noticia sacude a la población del departamento San Cristóbal. El jefe de la Policía santafesina anunció que echaron al jefe y subjefe de la UR XIII de Policía, por permitir el juego clandestino. Por otra parte también echaron al jefe de la Policía de la UR XVIII con sede en Sastre, departamento San Martín.El Gobierno provincial –adelantó LA OPINION edición digital- dispuso apartar al jefe y subjefe de Policía del departamento San Cristóbal, posteriormente a que la Justicia desarticuló diversos lugares dedicados al juego clandestino.Un informe del portal Aire de Santa Fe, daba cuenta de que el jefe de la Policía de Santa Fe, comisario general Víctor Sarnaglia manifestó que "es inaceptable que en Ceres funcionaran seis maquinitas de juego, y que los responsables de la Policía no lo supieran".Al ser consultado sobre la corrupción policial, Sarnaglia remarcó que "los casos que encontramos son siempre de jerarquía, de comisarios para arriba. Pero las viejas costumbres se terminaron. El que no quiera entender, que se vaya".El 18 de diciembre pasado, habían sido puestos en funciones la frente de la Unidad Regional XIII de Policía, Pablo Ironichi y Gerardo Peralta, respectivamente, como jefe y subjefe de dicho organismo, cargo que ya no desempeñan.