Soja: aumento de retenciones solo alcanza al 25% de los productores

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El ministro de Agricultura, Luis Basterra, aseguró ayer que "sólo un cuarto de los productores de soja tendrá el efecto de la suba del 3%" de las retenciones a ese cultivo. El Gobierno anunció a la Mesa de Enlace agropecuaria que las retenciones a la soja pasarán del 30 al 33%, y el funcionario salió a defender, este miércoles, esa decisión."Buscamos que determinados segmentos de productores, que no tienen las mismas capacidades, tengan un menor impacto de retenciones. El 3% de incremento se distribuirá entre las economías regionales, que con este modelo recuperan cerca de 200 millones de dólares", puntualizó el ministro, en declaraciones radiales.Y añadió: "Cuando hay tanta necesidad de compromisos externos, nosotros hemos sido muy cautelosos, con la idea de que la producción aumente el año que viene. Esto le da mucha certeza al productor de trigo para el 2021".Basterra detalló que el 33% se aplicará sobre unos 14.800 productores sojeros -que venden más de mil toneladas anuales- además de las molineras y las aceiteras.A su criterio, "esta medida tiene un saldo neutro en términos fiscales, de acuerdo con la variación de precio, ésto puede ser del 10 ó 20 millones de pesos por encima o por debajo del cero"."Hemos tenido esa prevención de que no genere un incremento del gasto público. El Estado no va a recaudar más, se redistribuye hacia productores pequeños y medianos", añadió.El ministro explicó además que la recaudación adicional por el aumento de las retenciones a la soja permitirá segmentar y compensar a 3 de cada 4 productores, cuya producción alcanzó en la campaña anterior las mil toneladas.Se trata de 42.406 productores, que representan el 74,2% del total.Para aquellos productores de menos de mil toneladas, se aplicará la siguiente escala: hasta 100 toneladas, se tributará una retención del 21%; entre 100 y 200 toneladas, 24%; entre 201 y 300 toneladas, 27%; entre 301 y 400 toneladas, 28%; entre 401 y 500 toneladas, 29% y entre 501 y 1.000 toneladas, 30%.