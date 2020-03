Sain habló de la avioneta que cayó en San Justo

Según las primeras actuaciones, la avioneta caída en la zona de Naré en el departamento de San Justo, provenía de Paraguay y todo parecía indicar que se trataba de tráfico de estupefacientes.Por ello, el ministro Sain desplegó un operativo y se dio inicio a la investigación, junto al fiscal Walter Rodríguez, tomando intervención la Agencia de Investigación Criminal (AIC - ex PDI).Hubo un primer detenido que, a las horas, confesó que era el piloto de la avioneta y que trasladaba marihuana. El origen de la avioneta era de una zona cercana a la localidad de Encarnación (Paraguay).Al respecto, Sain dijo que "luego de una investigación de casi 10 días se pudo identificar a la organización, una de las más importantes de narcotráfico de la ciudad de Santa Fe. Se trataría de un grupo formado por Carlos Maldonado (expolicía), Claudio Andrés Casco, Lorena Guadalupe Melgarejo; todas personas que ya estaban comprometidas con actividades vinculadas al narcotráfico en la ciudad de Santa Fe".En este sentido, "se realizaron 10 allanamientos que fueron en Laguna Paiva y en algunos barrios de la ciudad de Santa Fe y Carlos Maldonado fue detenido el día 28 de febrero. Se secuestró material importante para poder profundizar en la causa como el GPS de la avioneta, lo que nos va a brindar distintas rutas y destinos del tráfico de estupefacientes y estamos en la búsqueda de Casco y de Melgarejo para poder continuar con la investigación" continuó el subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Alvarez.Por su parte, Sain explicó que: "hicimos algo que ya habíamos hecho en otra ocasión aquí que es pasar trazas a la avioneta, la detección de trazas es un sistema por el cual aunque no haya sustancia dentro de la avioneta, las partículas que quedan residuales de la sustancia que portó la avioneta son detectadas por esas tecnologías, y da positivo cocaína, no marihuana. Con lo cual, evidentemente, empieza a consolidarse la idea de una organización importante de narcotráfico que opera en la ciudad de Santa Fe".