BUENOS AIRES, 5 (NA). - Diputados nacionales de la UCR cuestionaron ayer la liberación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y consideraron que es "una señal tremenda" de la "impunidad que busca" el gobierno de Alberto Fernández. "Van por Todo", afirmaron los legisladores, tras la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de dejar en libertad al ex funcionario kirchnerista.En las redes sociales, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, señaló: "La liberación de Julio De Vido no es otra cosa que una señal tremenda sobre la impunidad que busca el Gobierno y sus maniobras contra la Justicia". "Liberan a De Vido, piden intervención del Poder Judicial de Jujuy, eliminan la Agencia de Protección de Testigos, anuncian reformas a la Justicia estrictamente vinculada a casos de corrupción. Estamos asistiendo a la ejecución del ´Plan Impunidad 2020´, señaló, por su parte, el mendocino Luis Petri.En tanto, el diputado Alvaro De Lamadrid subrayó: "La corrupción ha sido la partera de todas nuestras desgracias.Hay dos países: el que clama por justicia y oportunidades y los que asociaron la política al delito y buscan impunidad. El Gobierno recompensa la corrupción. Sobraron bolsos faltó República".