La salud pública en un mundo globalizado

En medio de la preocupación que ya genera en la comunidad la suma de nuevos casos de dengue, -algunos de ellos autóctonos-, sumado a los resguardos por la aparición de casos de sarampión, hoy no se habla de otro tema que el del coronavirus y como sucediera cuando aparecieron los primeros casos de Gripe A, la gente entra en pánico y actúa en consecuencia.Eso representa en muchos casos consultas innecesarias a las guardias tanto públicas como privadas, excesos de compra de alcohol en gel, desinfectantes y hasta barbijos por si acaso.El exdirector del Hospital Jaime Ferré, Dr Roberto Vitaloni, analizó este tema señalando que "el mundo no está preparado para esto, eso está claro, pero en este caso, -el de coronavirus-, no es un virus letal, las muertes están asociadas a enfermedades pre existentes".Y agregó el profesional: "no hay solidaridad ni se piensa en el otro, se piensa más en lo económico que en la salud"."No hay que tener miedo, tenemos que cuidarnos entre todos, respetemos las medidas que se imparten,y por ahora evitar viajar", manifestó el profesional de la salud local.El Dr. Vitaloni continuó reflexionando acerca de lo que está sucediendo en torno al abordaje del dengue y sarampión, y señaló que "la existencia de dengue es la consecuencia de la falta de políticas públicas continuas a través de los años y por otro lado la falta de conciencia en la gente para evitar el desarrollo del mosquito".En relación al sarampión, subrayó que "la reaparición de casos de sarampión, hay que aclarar que son foráneos, tiene que ver con la gente que no se vacunó y rompió la cadena. Si una persona no se vacuna no solo se perjudica a sí mismo, sino a todo su entorno".Hay que repasar para entender el complejo contexto sanitario que vive el mundo, que el 31 de diciembre de 2019, China notificó la detección de casos confirmados por laboratorio de una nueva infección por coronavirus (COVID-19) que posteriormente fueron confirmados en varios países de distintos continentes. La evolución de este brote motivó la declaración de la OMS de una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII).En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud continúa la investigación sobre el nuevo patógeno y el espectro de manifestaciones que pueda causar, la fuente de infección, el modo de transmisión, el periodo de incubación, la gravedad de la enfermedad y las medidas específicas de control. La evidencia actual sugiere que la propagación de persona a persona está ocurriendo, incluso entre los trabajadores de la salud que atienden a pacientes enfermos de COVID-19, lo que sería consistente con lo que se sabe sobre otros patógenos similares como el SARS y el coronavirus causante del MERS- CoV.El 30 de enero de 2020, el Director General de la OMS declaró que el brote del nuevo coronavirus constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. Con la consecuente emisión de recomendaciones tanto para el país donde se está produciendo el evento, como para el resto de los países y a la comunidad global. Hoy por hoy se destacan que se espera que una mayor exportación internacional de casos pueda aparecer en cualquier país, lo que lleva a que todos los países deben estar preparados para la contención, incluida la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la propagación de la infección por COVID-19, y compartir datos completos con la OMS.Cabe señalar que desde el punto de vista normativo, la detección de casos sospechosos de coronavirus, constituye un evento de notificación obligatoria en el marco de la Ley 15465 y debe ser notificado en forma inmediata y completa al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.Si bien la ocurrencia de casos importados en Argentina es posible, la probabilidad de transmisión sostenida de persona a persona en el país es considerada baja.Toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dificultad respiratoria, odinofagia) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica, y que haya estado en contacto con casos confirmados o probables de coronavirus.