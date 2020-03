Denuncian persecución kirchnerista contra Macri

En un comunicado conjunto, el ex ministro de Justicia Germán Garavano, el ex senador Miguel Ángel Pichetto y el diputado Pablo Tonelli afirmaron que "desde 2003 el kirchnerismo está usando la concesión del Correo Argentino para montar una operación de persecución política contra Mauricio Macri y su familia", y recordaron que el ex mandatario "desde hace más de una década se desvinculó de la empresa".En ese sentido, afirmaron "que la Procuración del Tesoro hoy lleve el caso y participe activamente pidiendo la intervención del órgano de administración de la empresa y aludiendo a actos de vaciamiento en apoyo de la posición de la fiscal (Gabriela) Boquin, desnuda el interés político que tiene el actual gobierno y la persecución al ex presidente y a su familia".