Cartelera de Novedades

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) da inicio al pago de las jubilaciones y pensiones de marzo. El calendario comenzará el 9 de marzo.* Para haberes que NO superen la suma mensual de $17.859 es el siguiente: documentos terminados en 0, cobran a partir del 9 de marzo; en 1, del 10; en 2, del 11; en 3, del 12; en 4, del 13; en 5, del 16; en 6, del 17; en 7, del 18; en 8, del 19; y en 9, a partir del 20 de marzo.* Para haberes que SI superen la suma mensual de $17.859 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1, cobran a partir del 25 de marzo; en 2 y 3, del 26; en 4 y 5, del 27; en 6 y 7, del 30; y en 8 y 9, del 31 de marzo.La fecha límite estipulada para recibir el pago de los haberes es el 8 de abril de 2020.* El Club de Abuelos de calle Palmieri anunció que la próxima Cena-Baile se llevará a cabo el sábado 7 de marzo a partir de las 20.00. Como es habitual será en las instalaciones de barrio Juan de Garay ubicadas en calle Palmieri 867. La animación musical estará a cargo de “Auténticos del Ritmo”. Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 435466 – 434547.* ANSÉS recuerda que no se comunica telefónicamente con los beneficiarios para requerir datos personales, sobre tarjetas de débito o claves bancarias. Además, los trámites son gratuitos y no necesitan de gestores.Ante diversas denuncias que se realizan en todo el país sobre personas que solicitan información y datos personales, la ANSÉS recuerda que no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso. Además, es importante aclarar que los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos.Asimismo, tanto para asesoramiento como para inicio de gestiones, se puede solicitar un turno en www.anses.gob.ar, o bien, llamar al número 130 (gratuito desde líneas fijas). De esta manera, las personas concurren a las delegaciones de la Ansés en la fecha y hora asignadas y son orientadas de manera gratuita por personal capacitado, visiblemente identificado con sus nombres.Canales de denuncias ante casos de fraude o estafa: por mail a [email protected] ; por escrito a Av. Paseo Colón 329 - 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1063ACP); personalmente a la sede de la Ansés detallada en el punto anterior, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, o más cercana a su domicilio; por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20 horas.