El COI ratificó que se realizarán los Juegos

BUENOS AIRES, 4 (NA) - El Comité Olímpico Internacional (COI) ratificó ayer la fecha de los Juegos Olímpicos 2020, entre el 24 de julio y el 9 de agosto próximos, luego que Seiko Hashimoto, ministra olímpica de Japón, afirmó que podían posponerse a partir del avance del coronavirus. "La Junta Ejecutiva del COI escuchó un informe sobre todas las medidas tomadas hasta ahora para abordar la situación del coronavirus, que fue seguido por una discusión exhaustiva", comunicó el órgano que se encarga de la máxima cita deportiva mundial. Y agregó: "A mediados de febrero ya se había creado un grupo de trabajo conjunto que involucraba al COI, Tokio 2020, la ciudad anfitriona de Tokio, el gobierno de Japón y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Comité Ejecutivo del COI aprecia y apoya las medidas que se están tomando, que constituyen una parte importante de los planes de Tokio para organizar Juegos seguros y protegidos"."El COI continuará siguiendo los consejos de la OMS, como la principal agencia de las Naciones Unidas en este tema. El Comité Ejecutivo del COI expresó su agradecimiento a la OMS por su valioso asesoramiento y cooperación continuos", completó.La respuesta del COI apareció horas después que la ex patinadora Hashimoto, que disputó siete Juegos Olímpicos, habló sobre un posible cambio de fecha. "El COI tiene el derecho de cancelarlos solamente si no se llevan a cabo durante 2020. Pueden posponerse mientras sean realizados durante el año calendario", expresó la funcionaria ante el Parlamento nacional de Japón.LOS MURCIELAGOS NO VAN A JAPONLa Selección argentina masculina de Futsal para ciegos, Los Murciélagos, debió suspender su viaje a Japón para disputar el Grand Prix, a raíz de los cuidados por el coronavirus. La delegación albiceleste tenía previsto partir rumbo a Asia el miércoles 11 de marzo para intervenir en el certamen preparatorio más exigente e importante para los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán en Tokio en septiembre próximo.Además de Argentina y el anfitrión Japón, en el Grupo A iban a estar China y Alemania, mientras que en la zona B competirían Brasil, España, Francia y Tailandia.La delegación conducida por Martín Demonte iba a estar integrada por los arqueros Darío Lencina (Estudiantes de La Plata) y Germán Muleck (Rosell de San Isidro); más los jugadores Froilán Padilla y Jesús Merlos (River Plate), Ángel Deldo (ACHADEC de Chaco), Federico Accardi (Estudiantes de La Plata), Nahuel Heredia y Nicolás Véliz (Guerreros de Córdoba), Brian Pereyra (Huracán de Parque Patricios) y Maximiliano Espinillo (Búhos de Santa Fe).Luego de la suspensión del viaje, éste mismo plantel concentrará a partir de este sábado 7 de marzo en el Cenard del barrio porteño de Núñez. "Participaremos de los Juegos, una vez más, con un equipo muy firme, sólido, que sabe lo que quiere y que a pesar de que el nivel internacional es muy alto, estaremos en la discusión final. Somos los únicos representantes paralímpicos por equipo y estamos en condiciones técnicas, físicas y tácticas para intentar llegar a lo más alto", remarcó Demonte.