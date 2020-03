LNB: Libertad recibe a Regatas

Luego de un prolongado parate tras las ventanas internacionales donde jugó la selección argentina, Libertad de Sunchales volverá a la competencia de la Liga Nacional este miércoles. El equipo dirigido por Sebastián Saborido recibirá a Regatas Corrientes, desde las 21.30. El partido en el Hogar de los Tigres será dirigido por Oscar Britez, Oscar Martinetto y Gustavo Danna.Los aurinegros ingresan en el tramo decisivo de la fase regular en el último puesto, con la premisa de seguir luchando para ver si pueden zafar del play off por la permanencia. Para ello han sumado en este receso al uruguayo Leandro Taboada y al estadounidense Marvin Dominique para completar las fichas mayores.Regatas, octavo con 12 victorias y 8 derrotas, intenta seguir subiendo en la tabla de cara a la pos-temporada.LA ULTIMA DE COPA SANTA FEEl viernes se jugará desde las 21.30 la última fecha clasificatoria de la Liga Provincial Copa Santa Fe, en la búsqueda de los últimos lugares para playoffs y el ordenamiento de la general.Recordemos que Atlético Rafaela ya está clasificado hace varias fechas y si gana tendrá el "1" de su grupo. En tanto, Ben Hur necesita ganar en Rosario o, si no lo logra, esperar que pierda Centenario de Venado Tuerto.Jugarán Sportsmen Unidos de Rosario vs. Ben Hur de Rafaela, Centenario de Venado Tuerto vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe, Cacu de Ceres vs. Racing de San Cristóbal e Independiente de Chañar Ladeado vs. Unión de Totoras (zona A).San Lorenzo de Tostado vs. Unión de San Guillermo, Almagro de Esperanza vs. Brown de San Vicente, Argentino de Firmat vs. Náutico Rosario (zona B); Firmat Football vs. Central San Javier, Provincial vs. Atlético Tostado, Temperley de Rosario vs. Atlético Sastre (zona C).Y Atenas de Venado Tuerto vs. Municipal de Timbúes, Peñarol de Elortondo vs. Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Libertad de Villa Trinidad vs. Atlético de Rafaela (zona D).CUARTO EN EL RANKINGLuego de las ventanas FIBA que clasifican a las diferentes copas continentales, se actualizó el ranking de países a nivel mundial. Nuevamente, Argentina se encuentra en la cuarta posición de un listado que lidera Estados Unidos y que tiene a España y Australia como integrantes del podio. A pesar de haber perdido uno de los partidos disputados ante Venezuela en Febrero, el seleccionado dirigido por Sergio Hernández mantiene el puesto que se ganó luego de llegar a la final del Mundial de China 2019.Este ranking es de suma importancia porque será tenido en cuenta para establecer a los cabeza de serie en el inminente sorteo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se realizará el 20 de marzo en la Patrick Baumann House de Suiza.