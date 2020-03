Boca se dejó estar y el Caracas pudo empatarlo

Si bien dominó el juego con un equipo alternativo pensando en la definición de la Superliga, Boca dejó dos puntos en el camino en su estreno en la Copa Libertadores 2020 al igualar 1 a 1 frente a Caracas en Venezuela, por la primera fecha del grupo H, que comparte además con Libertad de Paraguay e Independiente Medellín de Colombia.Después de un comienzo equilibrado, el "Xeneize" se hizo dominador a partir de la velocidad del colombiano Sebastián Villa, que a los 24 minutos del primer tiempo metió un centro al punto penal, donde Ramón "Wanchope" Ábila definió de zurda y de primera para anotar un golazo para el 1-0. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que presentaron una formación en su mayoría alternativa pensando en la definición de la Superliga el sábado, no sufrían sobresaltos e incluso pudieron haber ampliado la ventaja.Sin embargo, después de una infantil infracción de Iván Marcone, el capitán de Caracas Robert Hernández clavó un derechazo formidable al ángulo desde el tiro libre, que el arquero Esteban Andrada no pudo evitar. Boca dejó dos puntos en el camino más allá de haber sumado como local y buscará su primera victoria el martes próximo, cuando reciba a Independiente de Medellín en "La Bombonera".En el otro partido de la zona, Libertad le ganó como visitante a Independiente Medellín por 2 a 1.SE LO DIERON VUELTAPese a la ebullición de su público que rebalsó su estadio de Florencio Varela, Defensa y Justicia sufrió ayer la remontada de Santos de Brasil, que le ganó 2 a 1 en el debut de ambos en el Grupo G de la Copa Libertadores de América. La historia comenzó de la mejor manera para el "Halcón", dirigido por Hernán Crespo, cuando en la última jugada del primer tiempo, marcó de cabeza Juan Rodríguez, después de un córner.Pero en el complemento, Santos, a partir de los cambios tácticos de su entrenador portugués Jesualdo Ferreira, dio vuelta el marcador en los últimos 20 minutos a través de Jobson y Kaio Jorge, quienes habían empezado el partido como suplentes. De esta forma, Defensa y Justicia tuvo un triste debut absoluto en la Copa Libertadores, y buscará sumar sus primeros puntos el próximo 11 de marzo cuando visite en Asunción a Olimpia de Paraguay."Estamos para dar pelea, hoy lo demostramos, pero tenemos que estar más concentrados", fue el resumen perfecto del partido que hizo Juan Martín Lucero, delantero de los de Florencio Varela. Porque no hizo un mal partido Defensa y Justicia, sobre todo desde lo actitudinal, pero no supo resolver lo que ocurrió en el segundo tiempo, ante los cambios que propuso Santos.