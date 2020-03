Se profundiza el plan de acciones para combatir el brote de dengue

Entre los trabajos que se están desarrollando a causa del brote de dengue que también afecta a la ciudad, la secretaría de Desarrollo Humano del municipio convocó a presidentes vecinales para brindarles información detallada del circuito que se está ejecutando a fin de hacer frente a la situación.Participaron también, personal de la Dirección de Zoonosis -dependiente de Desarrollo Humano-, de Protección Civil, de la Subsecretaría de Servicios Públicos y representantes del área de Salud de la Provincia.Además de aportar datos precisos sobre la enfermedad, el tipo de mosquito que la propaga, las características del mismo y las formas de contagio y prevención, se entregó material de folletería para ser distribuido entre los vecinos de todos los barrios de Rafaela.La secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe amplió que “representantes de Salud de la Provincia realizaron aclaraciones y brindaron respuestas concretas a los vecinalistas acerca el tema de salud, y por su parte, el personal de Zoonosis brindó las especificaciones técnicas tanto del trabajo de bloqueo que está llevando adelante la Municipalidad, como todo lo referido a la descacharrización en los domicilios”.La reunión fue una acción propicia para presentar las medidas que se vienen ejecutando, salvar todo tipo de dudas que puedan existir o surgir, como así también, para solicitarles la colaboración en una labor conjunta de toda la ciudadanía, a fin de que pueda resolverse esta situación en el menor tiempo posible.La funcionaria comentó que “se brindó dicho asesoramiento a los vecinalistas para que puedan transmitir a la ciudadanía toda la información necesaria y para reforzar las medidas de prevención, ya que combatir el dengue se vuelve dificultoso por la imposibilidad de hallar medicación antiviral”.SOBRE LA ENFERMEDADEl dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, que se caracteriza por producir un importante dolor en las articulaciones y músculos, inflamación de los ganglios y erupción en la piel. No todos los mosquitos contagian el dengue, sólo aquellos que previamente han picado a un individuo enfermo.El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados. No se transmite directamente de una persona a otra, ni a través de objetos ni de la leche materna. El mosquito que transmite el dengue, se desarrolla en envases caseros que puedan retener agua, tales como latas, barriles o tanques, llantas descartadas, floreros, y cualquier otro recipiente que contenga agua estancada.Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico, sólo se realiza el tratamiento de los síntomas y un seguimiento estricto de los pacientes.Para prevenir la enfermedad es necesario evitar los recipientes con agua estancada, renovar el agua de floreros y bebederos de mascotas, deshacerse de los objetos que puedan acumular agua al aire libre, colocar boca abajo los recipientes fuera de uso. Además, tapar los almacenajes de agua, limpiar las canaletas y desagües pluviales, reforzar la limpieza del hogar y usar repelente, espirales y mosquiteros.ACCIONESLa Municipalidad de Rafaela continuará realizando acciones de prevención, con el bloqueo de la enfermedad y descacharrización en domicilios particulares.El protocolo de bloqueo se activa en un radio de ocho manzanas alrededor de la vivienda donde se haya constatado un caso efectivo o posible de dengue. Recordamos que el protocolo consiste en tres acciones: fumigar el sector en los espacios públicos y dentro de las casas; descacharrizar y desmalezar patios y constatar en los habitantes, síntomas compatibles con la enfermedad.A su vez, personal municipal se encuentra fumigando y descacharrizando los espacios públicos de toda la ciudad. Para llevar a cabo esta tarea, la Subsecretaría de Servicios Públicos dispuso vehículos y personal a fin de colaborar con los agentes de Zoonosis. Se están recolectando de la vía pública todos los recipientes donde pueda acumularse agua, y en consecuencia, convertirse en un lugar apto para criaderos de mosquitos.