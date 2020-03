Rechazan amparo colectivo de jubilados contra decreto

BUENOS AIRES, 4 (NA).- La jueza de la Seguridad Social Silvia Saino, rechazó ayer el amparo colectivo presentado contra el decreto del presidente Alberto Fernández que dispuso un aumento de las jubilaciones, en reemplazo de la fórmula de movilidad.La magistrada, en cambio, entendió que deberían hacerse presentaciones individuales y no una colectiva, como habían solicitado -el 21 de febrero- el abogado previsionalista Adrián Tróccoli, el defensor de la tercera Edad de la Ciudad de Bueno Aires Eugenio Semino y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.El pedido de inconstitucionalidad del decreto llevaba como demandantes a la jubilada Silvia Inés Lezaun y a la Asociación Civil Años, aunque el amparo colectivo era para el conjunto de los jubilados alcanzados por la medida.En su fallo, la jueza refiere que no corresponde dar legitimación a la ONG demandante: "en el caso de la Asociación Civil Años no estamos en presencia de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, ya que puede ser dividida [la incidencia de lo establecido] en tantos reclamos judiciales como sujetos se encuentren incluidos", según el texto de la magistrada.De esta forma, consideró que los reclamos que englobaban unos 7 mil casos deben ser hechos de manera individual, debido a que todos son de las mismas características.El fallo, ahora, puede ser apelado ante la Cámara, pues los patrocinadores buscan que se restablezca la fórmula de movilidad anterior, la de la ley 24.426, para todos los jubilados y pensionados que no cobran el haber mínimo.En diciembre del año pasado, el Congreso sancionó la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, a través de la cual se declaró la emergencia pública y, entre otras decisiones, se suspendió por seis meses la aplicación de la fórmula de movilidad para la actualización trimestral de las jubilaciones y pensiones, que había sido aprobada durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.Dos meses después, Fernández anunció que las jubilaciones y pensiones del régimen general recibirían en marzo un aumento 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos.Así, por decreto, la Casa Rosada dispuso que la jubilación mínima —que perciben unos 3,5 millones de jubilados— se ubique en 15.892 pesos. Para esos haberes, el ajuste implica un incremento del 13%, pero el porcentaje de aumento se va reduciendo para las jubilaciones más altas.