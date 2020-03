Condenaron a Martín Sabbatella

BUENOS AIRES, 4 (NA).- La Justicia condenó ayer al ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) y actual titular del ACUMAR, Martín Sabbatella, a seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos por abuso de autoridad en el proceso de adecuación a la ley de medios del grupo Clarín en 2012.Si bien el fallo no está firme y por eso no puede ejecutar, significa la primera condena contra un funcionario de este gobierno que lleva adelante Alberto Fernández. El fallo fue impuesto por el juez federal Ariel Lijo, luego de dar pie a las últimas palabras de los acusados."Este caso es todo un gran disparate, solo explicado en el gran problema que tenemos como democracia que es el daño que le hacen los grupos hegomónicos mediáticos y la complicidad de esos grupos con parte el poder judicial. Este juicio oral ha servido para que quede claro. Acá se busco una medida disciplinadora y que demuestre que ellos están afuera de la ley", se quejó Sabbatella.El único condenado fue Sabbatella, ya que el magistrado absolvió a Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinessi, Guillermo Pérez Vacchini, Sergio Zurano y Lorena Di Filippo, todos ex funcionarios del disuelto organismo regulador de las comunicaciones audiovisuales.