River desafía la altura de Quito ante la Liga

BUENOS AIRES, 5 (NA) - Sin la presencia de Marcelo Gallardo, con una delegación algo escueta y la mente puesta en la Superliga, River debutará hoy en la Copa Libertadores visitando a la Liga de Ecuador, en la altura de Quito. El partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D, se disputará en el estadio "Rodrigo Paz Delgado", con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, a partir de las 21.30.Este será el debut del "millonario" en el certamen, al que clasificó por haber obtenido la Copa Argentina 2019, luego de perder la final de la Libertadores de ese mismo año ante Flamengo de Brasil por 2 a 1. La Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU), como se llama formalmente el club ecuatoriano, es el único equipo de su país que consiguió ganar una Copa Libertadores, fue en el 2008 de la mano de Edgardo Bauza. Para esta ocasión Gallardo dispuso de un plantel de solo 16 jugadores, por lo que tendrá apenas cinco suplentes en el banco, y debido a un cuadro de anginas el DT no podrá viajar con el plantel.El equipo será conducido por Matías Biscay y Hernán Buján, colaboradores de Gallardo, y para este duelo la formación tendrá muchos jugadores que no son habituales titulares. No obstante, el plantel riverplatense tendrá entre los titulares a Leonardo Ponzio, Lucas Pratto y Bruno Zuculini, mientras que en el arco irá Enrique Bologna. River sabe que tiene el próximo sábado un duro compromiso que podría darle un nuevo título en el fútbol local, cuando visite a Atlético Tucumán.La Liga es un equipo que suele hacerse fuerte como local, en parte aprovechando los 2.800 metros de altura de Quito, y para esta ocasión el DT Pablo Repetto recupera a su goleador Rodrigo Aguirre.Estas son las probables formaciones:Adrián Gabbarini; Pedro Pablo Perlaza, Carlos Rodríguez, Franklin Guerra, Luis Ayala, Luis Antonio Valencia y Lucas Villarruel, José Quintero y Marcos Caicedo; Júnior Sornoza Christian Martínez o Rodrigo Aguirre. DT: Pablo Repetto.Enrique Bologna; Franco Paredes, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Leonardo Ponzio, Santiago Sosa, Cristian Ferreira; Julián Álvarez y Lucas Pratto. DT: Matías Biscay.