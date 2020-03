Está confirmado que en Rafaela hay circulación viral de dengue

El Ministerio de Salud de la provincia junto a las principales ciudades trabajan en forma articulada, compartiendo la información sobre los casos de dengue detectados, estudiados y contenidos por los equipos de salud en Santa Fe.En Rafaela en los últimos días se han desarrollado distintas reuniones entre áreas del municipio para coordinar las acciones con la intención por un lado de prevenir y por el otro y ante la evidencia de un posible caso de dengue, hacer los bloqueos correspondientes.Desde el área de salud informaron de manera oficial, que en Rafaela durante los primeros quince días de febrero se confirmaron tres casos de dengue importados, donde hubo casos tipo 1 y tipo 4 y a partir de allí, se empezaron a registrar nuevos casos en la ciudad, hoy se contabilizan 59 altamente probables que se confirmaron por nexo epidemiológico, lo que aumenta la preocupación de autoridades municipales, de salud y de la población en general.La médica infectóloga, Doctora Sandra Capello, explicó que nexo epidemiológico significa que están en el mismo barrio del caso índice, viven en la misma cuadra y a partir de ahí se actúa en consecuencia.“Independientemente de los barrios en donde en algunos hay más y en otros menos, tenemos circulación viral al igual que en muchas otras localidades, lo que nos lleva a pensar que tenemos que redoblar los esfuerzos cada uno en su casa, prevenir la reproducción del mosquito, esa sigue siendo la principal estrategia de prevención, más allá de que los efectores de salud atiendan los casos como positivos, esta sigue siendo una responsabilidad de toda la población”, expresó Capello,LOS SÍNTOMAS ATENER EN CUENTALa profesional de la salud dijo que ante la aparición de fiebre hay que consultar al médico porque “aunque no se le pide el análisis específico de dengue, ante la altísima sospecha se van a iniciar las acciones de fumigación y de bloqueo en ese domicilio y en ese barrio. Van a observar que en estas semanas se está fumigando más en algunos sectores y en otros menos; eso es en función de los registros que se van viendo con personas que presentan cuadros febriles y en donde se efectuó el bloqueo correspondiente, pero evidentemente se escapó algún mosquito infectado”.La médica infectóloga admitió que muchas veces la gente concurre tarde al médico y por eso se hace difícil accionar de manera inmediata y no alcanza con la fumigación. Además aclaró que la fumigación mata solamente al mosquito adulto, no a los huevos y el virus se transmite del mosquito a los huevos y por eso hay que evitar la proliferación y realizar el descacharrado.ALGUNASRECOMENDACIONESCapello resaltó la importancia de cuidarnos a través de acciones individuales que pueden prevenir precisamente la proliferación del mosquito que transmite el dengue.En ese sentido explicó que es importante cambiar el agua de los floreros, cambiar el agua del bebedero de las mascotas para que el agua no quede dos o tres días, evitar que haya cacharros o recipientes en los patios.Recordó que el mosquito que transmite el dengue es un mosquito peridomiciliario, que pone sus huevos y necesita una pared, es decir no en zanjas o charcos, sino que lo va a hacer en una taza, en un recipiente, plato hondo, en las botellas, en los neumáticos, por eso el descacharrado es fundamental.