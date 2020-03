Lucas Novelli dirige el sábado

La AFA dio a conocer la programación con los respectivos árbitros para la 20° fecha de la Primera Nacional a jugarse este fin de semana. El partido entre Atlético de Rafaela y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se disputará el sábado a las 19, en el nuevo Monumental, con el arbitraje de Lucas Novelli.Este es el detalle de la programación:, Viernes 6 de marzo: a las 21.00 Platense - Alvarado, Héctor Paletta.Sábado 7: a las 17.00 Agropecuario - Mitre, Ramiro López; 17.00 Dep. Morón - Estudiantes, Fabricio Llobet.Domingo 8: 17.10 Atlanta - Nueva Chicago (TV), Gastón Suárez; 21.00 Temperley - Belgrano, Jorge Broggi.Lunes 9: 17.00 Barracas Ctral. - San Martín (S. Juan), Rodrigo Rivero; 17.00 Independiente (Mza.) - Gmo. Brown (P.M.), en Deportivo Maipú, Yael Falcón Pérez; 21.10 Ferro C. Oeste - Estudiantes de Río Cuarto (TV), Leandro Rey Hilfer., viernes 6 de marzo: 21.30 Gimnasia de Jujuy - Defensores de Belgrano, Adrián Franklin.Sábado 7: 17.00 Villa Dálmine - Sarmiento, Julio Barraza; 19.00 Atlético de Rafaela - Gimnasia de Mendoza, Lucas Novelli. Asistente 1: Gastón Rallo. Asistente 2: Martín Vaccaro. Cuarto árbitro: Nelson Sosa.Domingo 8: 17.00 Almagro - Dep. Riestra, Luis Lobo Medina; 17.00 All Boys - Quilmes, Yamil Possi; 19.00 Instituto - Brown de Adrogué, Nazareno Arasa; 19.15 San Martín (Tuc.) - Chacarita (TV), Carlos Córdoba. Postergado Santamarina (T.) - Tigre (sin designación).GANO CHACARITASe completó anoche la 19° fecha de la Primera Nacional con el partido en que Chacarita se impuso por 1 a 0, como local, a Instituto de Córdoba. El único gol fue convertido por Yair González para el equipo donde hizo su debut Claudio Biaggio como entrenador.Con este resultado, el Funebrero salió del último puesto y suma 21 puntos, quedando ahora compartiendo el sótano de la Zona B, All Boys y Gimnasia de Jujuy con 19.el experimentado arquero Jorge Carranza, de 38 años (ex Atlético de Rafaela) regresará a vestir la camiseta de Instituto como reemplazo del lesionado Germán Salort. Sólo falta la autorización de AFA.