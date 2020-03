Ferrari y Pirelli no harán el test programado en Fiorano

El test que se anunciaba para mañana en el circuito de Fiorano, el escenario de pruebas de Ferrari con los neumáticos de 18 pulgadas de Pirelli, se canceló debido a la prevención sobre el Coronavirus.Ello, como consecuencia de haberse propagado la enfermedad en el norte de Italia y para no poner en riesgo la salud de los empleados que debían estar afectados a esas actividades.De común acuerdo, los directivos de Ferrari y Pirelli aluden la dificultad de realizar con normalidad la prueba, debido a las políticas de restricción que el virus está provocando a nivel mundial, y que de llevarse a cabo obligaría a sus integrantes a quedar aislados y en cuarentena, lo que podría llevarlos a perderse una parte de la temporada de Fórmula 1.No está claro qué pasaría en el caso de que uno o dos equipos de Fórmula 1 no pudieran competir en alguna de las competencias anunciadas en el calendario del Campeonato Mundial.En este sentido, el director general de la categoría, Ross Brawn, señaló en una entrevista que "no sería justo correr si falta algún equipo por motivo del coronavirus"."Si se le impide a un equipo entrar en un país, no podemos hacer una carrera. No una carrera de campeonato mundial de Fórmula 1, porque eso sería injusto", agregó el británico."Obviamente, si un equipo toma su propia decisión de no ir a una carrera, es su responsabilidad. Pero si se ve impedido de ir por una decisión de su país de origen, entonces es difícil tener una competencia justa", expresó.Lo primero que se puede leer entre líneas es que, si llegara el caso, se podría realizar una competencia, pero sin entregar puntos para el campeonato.Por el momento, existe incertidumbre acerca del inicio de la temporada, con el Gran Premio de Australia, en el Albert Park de la ciudad de Melbourne.