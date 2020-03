Adelantos el viernes

En la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol llevada a cabo anoche se determinaron los adelantos de la primera fecha del torneo Apertura 2020 de Primera A. Brown de San Vicente recibirá a Sportivo Norte y Unión de Sunchales hará lo propio con 9 de Julio, el viernes a las 21.30 (20 horas en reserva).Esos serán los dos encuentros programados, ya que el domingo (a las 19.30) jugarán por el Regional Amateur en San Vicente, el local Brown y 9 de Julio para cumplir con el fixture de la primera fase en la Zona 1 (ambos están clasificados, con el "9" primero y Brown segundo).El resto de la primera fecha del Apertura liguista se disputará el domingo a las 17 (15.30 en Reserva). Serán los encuentros: Ben Hur vs. Libertad; Dep. Tacural vs. Peñarol; Talleres de María Juana vs. Dep. Ramona; Argentino Quilmes vs. Bochófilo Bochazo; Atlético Rafaela vs. Florida de Clucellas y Dep. Aldao (hará de local en Argentino de Vila) vs. Ferrocarril del Estado.Asimismo, se fijaron los precios de las entradas: 200 pesos la general y 100 pesos damas y jubilados.Cabe mencionar que en la reunión Sp. Norte informó que sus dirigentes hoy tendrán una reunión con el Secretario de Seguridad para tratar una situación de violencia que tuvieron con el ex entrenador Sergio Quiroga, por parte de un particular. Solicitarán el Derecho de Admisión para el agresor.NUEVO EQUIPO EN FEMENINOLos clubes que participan en el fútbol femenino, enviaron notas en la que avalan la participación de Ferro Dho de San Cristóbal en el Torneo de la Liga Rafaelina. Por lo tanto el HCD aprobó que dicho Club participe a préstamo por parte de la Liga Ceresina, en el mencionado Torneo.La próxima reunión del Consejo Directivo será el miércoles 11/03 a las 20 horas, ya que el martes en la Liga Rafaelina se realizará una reunión con la Secretaría de Seguridad sobre el tema de adicionales (cantidades, operativos, etc.). Participarán además las Ligas San Martín y Ceresina.