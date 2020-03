El hombre de Fernández en el gabinete de Perotti

El ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, es uno de los hombres fuertes de Omar Perotti, y amigo personal del presidente de la Nación Alberto Fernández. Un dato no menor para quienes lo quieren dar por muerto político.El presidente Alberto Fernández utilizó el discurso más trascendente institucionalmente hablando, cual es la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, para referirse a la Provincia de Santa Fe con el tema narcotráfico. ¿Lo hizo porque no tenía otra cosa para anunciar?, ¿acaso el narcotráfico no asuela el conurbano bonaerense también?Más bien nos inclinamos por creer que fue para darle una mano a sus dos amigos: Omar Perotti y el Ministro de Seguridad Marcelo Saín, a quien precisamente el Gobernador acaba de ratificar en su cargo con todo el peso político que ello tiene, en momentos en que el vespertino santafesino El Litoral acaba de publicar una patética estadística provincial de crímenes comparada interanualmente.El Presidente se comprometió a aumentar la “actuación” de jueces y fiscales “en la zona” de las dos ciudades más grandes de la provincia (Santa Fe y Rosario), y anunció la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, fortaleciendo el papel del fuero penal federal en la lucha contra bandas criminales y narcotráfico en la provincia, a tan solo tres días después de reconocer la gravedad del tema, al pie del Monumento a la Bandera, donde había prometido ocuparse personalmente del narcotráfico.Alberto Fernández adelantó que, para fortalecer el Ministerio Público Fiscal y la aplicación rápida del Nuevo Código Procesal Penal -(Rosario será el tercer distrito judicial del país donde se implementará-, reforzará la creación de nuevos "cargos auxiliares fiscales y asistentes fiscales" bajo la órbita de un fiscal coordinador de distrito. Al mismo tiempo, propondrá la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo, que también va a estar orientada a la investigación de la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico.El senador Armando “Pipi” Traferri, precisamente de San Lorenzo, viene reclamando la creación del juzgado federal en San Lorenzo desde el año 2011 como “una esperada herramienta judicial para combatir el narcotráfico y la delincuencia en la región”, hizo saber.SAIN: EL PODERDETRÁS DEL PODEREl sin dudas discutible ministro de Seguridad de la Provincia Marcelo Sain no forma parte del gabinete de Omar Perotti solo porque ostente el, ahora seguramente desgastado, mote de “el hombre que más sabe de seguridad”, al decir en su momento de su antecesor Maximiliano Pullaro, quien seguramente por esas dotes lo había contratado como asesor entre el 2015 y el 2018.Sain es amigo personal del Presidente de la Nación Alberto Fernández, a quien responde políticamente y con quien viene trabajando desde hace muchos años, a tal punto que llegó a ser quinto candidato a diputado nacional en la lista de Florencio Randazzo, armada precisamente por Alberto Fernández quien en 2017 fue jefe de campaña de la candidatura a senador por Buenos Aires del exministro del Interior.Fuentes consultadas por nuestro Diario -Sain no da notas- nos hicieron notar que fue el propio Sain quien reforzó las quejas del Gobernador Perotti ante el Presidente por las falencias en materia de justicia federal en Santa Fe.De alguna manera rescatando el trabajo en ese sentido de las gestiones anteriores de Bonfatti y Lifschitz, Sain le explicó a Fernández la desarticulación de las grandes organizaciones narcos de Rosario mediante la justicia provincial a través de delitos ordinarios, y otras cuestiones relacionadas con el narcotráfico a raíz de las falencias de la propia justicia federal: “Marcelo (Sain) tiene estrecha relación con el Presidente, quien le dispensa una extrema confianza y sabe de la relación de amistad (de Saín) con Gustavo Béliz (Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación) con quién viene trabajando todos estos temas”, nos apunta un referente político del gobierno nacional.Hoy Sain, junto con Walter Agosto, son los considerados “halcones” dentro del gabinete de Omar Perotti; dos hombres del “ala dura” del gobierno en sendas áreas vitales de la gestión: economía y seguridad.