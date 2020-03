Dolor por la muerte de Walter Zenklusen

Víctima de una cruel enfermedad, a la que siempre le dio batalla con dignidad y entereza, falleció ayer Walter Zenklusen.

Piloto rafaelino que incursión en el Karting durante algunas temporadas, después supo ganarse un lugar respetado, por mérito propio, en el Midgets del Litoral.

En esta categoría, Walter obtuvo importantes resultados, que le permitieron, hace tres años, finalizar el Torneo Oficial en el puesto número 13, pintando luego el 17.

Fue protagonista en ambos campeonatos, hasta que en la temporada anterior, a raíz de sus problemas de salud, no pudo darle continuidad a su participación.

Por momentos, insinuó una recuperación. Algunos estudios movilizaron sus ilusiones y renovaron sus esperanzas, pero lamentablemente, la batalla no tuvo equivalencias.

Los tratamientos a los que debió someterse, fueron minando sus energías, pero el "Colo", con sus últimas energías, la siguió peleando.

Será recordado como una persona jovial, que contagiaba alegría y optimismo, en una actividad que lo tuvo como referente en los últimos años y que él no pensaba abandonar.

Su pasión, que heredó de su padre Abelardo, piloto que compitió en el orden regional y nacional, se mantuvo siempre encendida.

Poder compartir los óvalos de tierra con su padre, fue una de sus satisfacciones mayores, mucho más que cualquier resultado, que en definitiva, también los festejó a lo largo de su campaña deportiva.

Walter tenía 39 años. Sus restos, que son velados en Visión (San Martín 576), recibirán sepultura hoy a las 17:00 en el Cementerio Municipal.