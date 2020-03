Destacan compromiso de Fernández con la lucha contra el narcotráfico

El senador nacional Roberto Mirabella, ya en Rafaela, en su oficina de calle Necochea, después de haber estado en la apertura del año legislativo en donde el presidente Alberto Fernández dejó varias frases para analizar, se refirió al discurso y al compromiso que asumió para con Santa Fe.

“Nosotros queremos destacar el compromiso y el acompañamiento del presidente de la nación con la lucha que estamos llevando adelante contra el narcotráfico y el crimen organizado, esta actitud que ha tenido el presidente de la nación de que en su discurso ante la Asamblea Legislativa con todos los representantes políticos de la Argentina haya hecho un particular apartado para hablar de Santa Fe, de Rosario. Esto habla a las claras de dos cosas, primero de la envergadura y la dimensión que tiene este problema que excede a los santafesinos y santafesinas y es un tema nacional, por eso destacamos el compromiso de él y el acompañamiento por el otro lado con la decisión política que tiene de trabajar en este tema de manera conjunta con el gobierno provincial; en esto no hay dos gobiernos hay un solo gobierno en materia de seguridad”, señaló el senador.

Mirabella fue enfático respecto a la actitud del gobierno nacional en materia de lucha contra la narcocriminalidad e insistió con que “no hay dos gobiernos, el nacional y el provincial, porque tenemos una misma mirada, una visión compartida y un esquema de trabajo conjunto que estamos llevando adelante y con este discurso se ven a las claras los lineamientos”.

Sobre los anuncios respecto a la creación de juzgados federales para Santa Fe, el legislador justicialista señaló que “es un tema que veníamos trabajando desde el senado y lo hablamos con la ministra de justicia de la nación y con el secretario de asuntos estratégicos Gustavo Béliz".



FORTALECER LA JUSTICIA

FEDERAL EN SANTA FE

"Con los anuncios, el Presidente que se comprometió a mandar un proyecto de ley para crear y fortalecer la justicia federal, crear otro Juzgado Federal y Fiscalía en San Lorenzo, crear una sala de segunda instancia dentro de la Cámara Federal en Santa Fe, seguramente se va a crear una secretaría de lucha contra el narcotráfico en la Cámara Federal de Rosario, pero además apoyando la implementación del sistema acusatorio en los Tribunales Federales”, explicó. Y agregó: “ esto significa que se va a aplicar el mismo sistema acusatorio que se aplica en la provincia de Santa Fe desde febrero del 2014, es decir que está claro quien investiga y quién juzga, está claro la transparencia y la rapidez del sistema, está claro que los procedimientos son transparentes y públicos, la oralidad del sistema, con lo cual para nosotros es muy importante, porque creo que en estos años la justicia federal no ha actuado de manera contundente, veloz y con rapidez en muchas causas vinculadas con el narcotráfico, con las bandas más importantes. Las bandas más importantes han sido juzgadas por la justicia provincial en delitos que tienen que ver con la asociación ilícita, con homicidios y en los temas de narcotráfico la justicia federal por lo que sé hasta ahora no hubo ninguna condena, ningún juicio, con lo cual para nosotros es clave la implementación del sistema acusatorio; esto se da a partir de la reforma del código penal argentino, se empezó por la provincia de Salta y de Jujuy y va a continuar con Santa Fe y Mendoza. Está claro que la provincia Santa Fe es prioridad y para nosotros esto es fundamental”.