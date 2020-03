Diputados frentistas con integrantes de la UOCRA

El presidente del bloque UCR de la Cámara de Diputados, Maximiliano Pullaro, junto al diputado Fabián Palo Oliver, la diputada Clara García y el diputado Juan Cruz Cándido, mantuvieron el pasado viernes un encuentro con dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).Preocupados por el parate que el gobierno provincial le impuso a la obra pública, los legisladores, realizaron una reunión con el secretario General del sindicato, Sixto Irrazabal, y parte de la comisión, para explicarles su preocupación y las alternativas que la gestión de Omar Perotti tiene para reactivar el sector que se frenó desde que asumiera el 10 de diciembre.Luego de la reunión Sixto Irrazabal, manifestó “Le pedimos a los legisladores que hagan todo el esfuerzo para que las obras arranquen. La situación de los trabajadores es gravísima. Tenemos casi todas las obras paradas. Nos vinieron a explicar que la preocupación es compartida. Les pedimos que nos ayuden.”Hoy la provincia tiene cerca de 5 mil empleados de la construcción parados y al respecto la diputada García manifestó su desacuerdo con la explicación que dan desde el Ejecutivo. “durante años desde el Gobierno de la Provincia se trabajó en conjunto con una herramienta que es la obra pública que ha hecho que miles de familias santafesinas tuvieran empleo y que eso se expandiera a otros santafesinos. Lamentablemente el nuevo gobierno en una decisión que no comprendemos ha frenado prácticamente toda la obra pública y eso trae una gran cantidad de dificultades. Acá en el Sindicato que nuclea a los empleados de la construcción lo que venimos a decirles es que tienen nuestro apoyo para que toda herramienta que nosotros votemos sea para que vuelva la obra pública y el empleo.”Los legisladores plantearon que en un presupuesto de más de 400 mil millones, la supuesta deuda que plantea la provincia no llega ni al 2% de ese monto en una Santa Fe a la que le ingresan divisas cada mes y de la que sale mucho menos de lo que entra.Por su parte el diputado Pullaro entiende que: “Hay una clara maniobra por parte del Gobierno de ocultar las cuentas para justificar una realidad que no es tal. El Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) se incrementa mes a mes y es un dinero que esta gestión tiene a mano para atender los asuntos de la provincia. A eso debemos sumarle los millones que ingresan de manera mensual a la EPE y si tenemos en cuenta que tiene todos los gastos congelados o suspendidos, llegamos a la conclusión de que la crisis no es tan real como nos quieren hacer creer. Lo hemos dicho en más de una oportunidad, por cada peso que la provincia debe le ingresan 4”.A su tiempo el diputado Palo Oliver detalló la propuesta que se está analizando en las cámaras. “Planteamos un presupuesto destinado a municipios y comunas de 6 mil millones otro tanto para poder pagar los certificados impagos de obra pública y otro tanto para que el gobierno provincial tenga las herramientas que crea necesarias para destinar a otras áreas que estén vinculadas con el trabajo y la producción. Esa es nuestra voluntad y lo van a ver cuando se discuta en la Cámara. Lamentablemente no compartimos el diagnóstico con el gobierno. Reivindicamos lo hecho por el Frente fuimos el Gobierno del trabajo y la producción. Lo que antes se nos reconocía como un valor que es mantener el ritmo de Obra Pública hoy parece que fue un pecado para algunos sectores, sobre todo del Gobierno.” Recalcó.De la reunión además, participaron el ex ministro de trabajo Julio Genesini y Pablo Seghezzo, ex titular de Vialidad Provincial.