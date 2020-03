Sensaciones y sentimientos

INSTRUCCIONES PARA ESCUCHAR A UN PIANISTASon una especie rara, de difícil definición en detalle y de fácil percepción en su conjunto. Se los puede encontrar sorpresivamente y por eso no es necesario no salir en su búsqueda.Los verán con frecuencia en comedores exclusivos; en los recibidores de los hoteles, y también en los sectores menos transitados de los cruceros donde viajeros en pareja van a tomar un trago, allí aportan los pianistas las sensaciones más cómplices de sensitiva música con el agregado a veces de una cantante en temas de jazz sentidos y, naturalmente, en inglés.¿Cómo son?Por sobre todo, serios. No siempre formales pero sí concentrados, sonrientes y amables. Necesariamente apartados del ámbito de los demás, se posan en un trono giratorio con aire a su alrededor. Necesitan estar separados, y conectados al mismo tiempo, con sus atentos y respetuosamente silenciosos oyentes.¿Se percibe -o al menos adivina- su vida personal fuera del piano?Es una misión de difícil cumplimiento. Pueden imaginarse todo lo que quieran los que los oyen; son libres de elaborar las más diversas teorías y hasta dar por ciertos detalles más de leyenda que de realidades, seguramente ocultos en su inaccesible ambiente interior. Pueden ser tranquilos hombre de hogar, o vivir solos, o (¿por qué no?) ser o haber sido marineros de todas las aguas, amigos de los variados sabores y voces de las ninfas. No se sientan culpables, lectores, por volar con sus percepciones; ellas surgen de las buenas ejecuciones de los seres de aire y teclas.El difícil saber cómo tratarlos “correctamente”, su esencia de artista les regala una sensibilidad muy desarrollada, que les permite encontrar el alma de cada canción y percibir los sentimientos de quienes los escuchan.Es común que sientan ustedes la tentación de pedirles algún tema que los emocione, porque se percibe a los pianistas como seres superiores capaces de ejecutar cualquier composición. Si eso les pasa, lectores, antes de hacerlo analicen preventivamente la posible personalidad del músico: deben sentir ustedes que el pianista los está recibiendo.Si superan la consistente, no visible barrera que los separa, desplácense hacia él con movimientos suaves y ubíquense junto al piano con actitud natural, como si estuvieran de paso por allí y las notas y el pianista los hubiera llamado. Antes de hablarle, esperen que él haga un ligerísimo movimiento de cabeza hacia ustedes, esa será la señal de que los estará escuchando con atención. Digan entonces en voz clara pero con el tono de contar una confidencia, el título o la pauta que le pidan, con las palabras justas y necesarias. Esperen su gesto característico de comprensión-asentimiento (es importante que no sientan ustedes la tentación de contarles su vida y sensaciones: él es músico y no un confesor). Hecho esto, vuelvan a su asiento con la mayor discreción posible y esperen. No se impacienten tampoco si no la ejecuta inmediatamente.Es bueno tener presente que los pianistas hablan mediante su música. Por eso será inútil tratar de desentrañar sus misterios, principalmente el de su integración al piano, al menos en los primeros momentos de escucharlo. Nunca podrán saber si hay espacios de desconexión entre sus manos, saltando en vuelos de minúsculos cabotajes, y la discreción obligada del teclado. Si el pianista no lo dice, no se lo pregunten al sendero de teclas disfrazado de boca: expresará mediante una inescrutable sonrisa de marfil -sin intentar poco creíbles excusas- que no piensa revelar el secreto.Por si se les ocurrió, lectores, tampoco intenten visitarlos por la noche en el momento en que supuestamente los pianistas están durmiendo: no olviden que tienen familiares, y ellos los distraerán a ustedes tocando en el aire una extraña melodía que logrará que olviden cuál era el objetivo de la inquisidora visita. Dicho en otras palabras, para qué habían ido.