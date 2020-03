La entrega comenzará el lunes

Ayer, lunes 2, integrantes de las distintas áreas municipales se hicieron presentes en la Sociedad Rural, para organizar la entrega de las Tarjetas Alimentar en nuestra ciudad, en función de los requisitos exigidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.La entrega será el próximo lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de marzo, en el Salón de Industrias de la Sociedad Rural. El ingreso al predio será por calle Ciudad de Esperanza. Los horarios de entrega están previstos para las 7:00, 10:00 y 13:00.La secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe quien está a cargo de todo el operativo de entrega, comentó que “son 2.930 personas las que recibirán la Tarjeta Alimentar en Rafaela. Van a ser notificados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación vía mensaje de texto, correo electrónico o en el cajero del banco cuando realicen algún movimiento de su cuenta”.En dicho mensaje serán notificados del día y horario del turno para tramitar la tarjeta.También pueden ingresar a la página de ANSES para consultar si son beneficiarios o no.“Hemos convocado a la empresa que proveerá el servicio de internet para la carga de datos y entrega de tarjetas. Además, solicitamos al personal de Protección Vial y Comunitaria su colaboración para organizar el tránsito en el ingreso al predio por calle Ciudad de Esperanza”, explicó la funcionaria.Por otro lado, informó que durante los tres días, “Rafaela en Acción estará en las instalaciones de la Rural brindando todos sus servicios. Habrá una oficina móvil de ANSES y RENAPER, en el caso de que las beneficiarias necesiten realizar trámites de DNI para obtener la tarjeta”.Recordemos que este beneficio está destinado a personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive, embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social y personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.Es una política de complemento integral alimentario. No suplanta a la Asignación Universal por Hijo ni a ninguna política existente. Su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre.El tercer viernes de cada mes el Gobierno nacional recargará la tarjeta. Si en un mes no se consume toda la carga, ese dinero se suma al monto que se le acreditará al mes siguiente.La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo. Solo puede ser usada para la compra de alimentos de la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas.