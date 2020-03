Nuevo formato del torneo de la FOSH

Ya está todo definido para el torneo de Primera A de damas de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey. El certamen, que contará con la participación de doce equipos, dará comienzo el 29 de marzo y tendrá a las zonas de Rafaela y Córdoba incluidas en una misma competencia, a diferencia de la temporada pasada.Cabe mencionar, respecto a la determinación de los descensos, que el último desciende a Primera B, mientras que el penúltimo jugará una reválida con el subcampeón de la B. El año que viene el equipo que no tenga inferiores, no podrá jugar en la A de acuerdo a lo estipulado. Otro aspecto importante es que la gran mayoría de los partidos se jugarán sobre superficie sintética.En la primera fecha jugarán: Cultural de Arroyito vs. Huracán de Las Varillas; San Miguel de Arroyito vs. Centro de Brinkmann; 9 de Julio de Morteros vs. Libertad de San Francisco; 9 de Julio de Rafaela vs. Bochazo de San Vicente; Sarmiento de Humboldt vs. Atlético San Jorge y Atlético de Rafaela vs. Juventud de Humboldt.El torneo de Primera B se reglamentará en los próximos días, al confirmarse la cantidad de equipos que participarán.