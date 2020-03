Cuentas al rojo vivo en la provincia

Sobre la situación en la provincia de Santa Fe, el senador nacional Roberto Mirabella, analizó en duros términos los obstáculos que hoy tiene que afrontar el gobierno de Omar Perotti, a partir del no acompañamiento de los legisladores provinciales al proyecto de ley de necesidad pública.“Esta ley de necesidad pública lo que intenta es darle distintas herramientas al gobernador para acomodar las cuentas públicas, en una coyuntura muy compleja que además requiere salir de esta situación. Desconozco la razón por la que se obstaculiza la gestión, no lo sé, creo que hay cuestiones políticas, creo que los que perdieron las elecciones en junio son los que hoy tienen mayoría en la cámara de diputados y me parece que deben entender que perdieron y que el Gobernador a dos meses necesita herramientas. Intentó avanzar en diciembre y no se la dieron, lo vuelve a intentar ahora… las cuentas públicas están al rojo vivo, tenemos una situación de deuda flotante de cerca de 10.000 millones de pesos, tenemos una situación de emergencia en salud de 2.500 millones, tenemos una situación de emergencia en el tema alimentario; queremos implementar el boleto educativo gratuito que había sido un compromiso y una necesidad de hoy, qué tiene que ver con el bolsillo de la gente y con la educación”, sostuvo.Mirabella apuntó contra la oposición socialista y dijo “creo que debería estar la madurez suficiente de los que perdieron las elecciones y hoy tienen esta representación legislativa en la cámara diputados, que entiendan esta situación porque además hay que considerar la situación de los municipios y comunas que están atravesando una crisis sumamente delicada y muchos son gobernados por el Frente Progresista. Yo espero y tengo la esperanza de que la cámara de senadores y diputados de Santa Fe pueda estar acompañando esta solicitud del gobernador”, manifestó.