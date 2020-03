Hay vacunas contra la meningitis y el VPH

La secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano, destacó ayer durante una conferencia de prensa que "esta semana se comenzó con la logística de distribución de manera tal que el calendario de vacunación se regulariza estos días", y valoró: "Es una muy buena noticia porque estuvimos los últimos dos años con desabastecimiento, lo que nos produjo que un corte de niños, básicamente los del 2019, tuvieran la vacunación incompleta".La secretaria de Salud, además, indicó que "la vacunación está garantizada en todos los efectores públicos: en los hospitales, en los centros de Salud y en todos los vacunatorios. Hay cantidad suficiente de vacunas en la provincia de Santa Fe”.Las vacunas contra la meningitis meningocócica y contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) están destinadas a niños, niñas y adolescentes, y son adquiridas por el Ministerio de Salud de la nación y distribuidas a las provincias. Ambas previenen o reducen drásticamente el riesgo de contraer dos enfermedades mortales: la meningitis bacteriana; y el cáncer de cuello de útero (o cervical) en mujeres, entre otros problemas causados por el VPH, que también afectan a –y trasmiten– varones.En cuanto a los procedimientos para completar el calendario de vacunación de niños, niñas y adolescentes, la funcionaria aconsejó asistir al pediatra "que le va a indicar el calendario de vacunación; quien no haya recibido la dosis contra la meningitis el año pasado, le va a explicar cómo es el recupero. Pero lo importante son, primero, los controles pediátricos", remarcó, y luego resumió: “Controles desde el embarazo, consultas pediátricas y vacunaciones desde el inicio. Ya en sala de parto está la Hepatitis B, la BCG y se sigue, a partir de ahí, con vacunas desde los dos meses de edad. Lo bueno es que tenemos todas las vacunas a disposición”.Martorano subrayó que “es una normativa que viene desde Nación y tenemos directivas claras de nuestro gobernador Omar Perotti y del ministro de Salud, Carlos Parola, para que ésto se lleve a cabo y que todos nuestros niños y niñas tengan un porcentaje de vacunación, por lo menos, cercano al 95%”.RECOMENDACIONESSobre el brote de sarampión que afecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, la funcionaria indicó que en Santa Fe no sucede lo mismo, y brindó una serie de recomendaciones para quienes tengan que viajar con niños a la capital del país: “tenemos que ser muy claros con la vacunación completa de nuestros niños y niñas”, y recomendó: “Ahora es el ingreso escolar” por lo cual deben tener “las tres vacunas que son la Sabin que es oral, la Triple Viral -sarampión, papera y rubeola- y la triple bacteriana celular. Eso hay que complementarlo”.Sin embargo, remarcó que si alguien va “a viajar a Buenos Aires con un bebé de seis meses, la recomendación es que no vayan porque los bebés hasta los seis meses no se pueden vacunar y hay brote de sarampión en Buenos Aires”.“Si (el bebé) tiene de seis meses a un año -puntualizó- que todavía no lo vacunamos, se le puede colocar la denominada «vacuna cero»: se le coloca una vacuna 15 días antes y puede viajar. Si tiene un año, se le tiene que colocar la Triple Viral así que está cubierto, y si tiene entre uno y cuatro años, hay que colocarle la segunda dosis, y a los cuatro y cinco, le toca el refuerzo escolar”, finalizó Martorano.