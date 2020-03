Argentina confirmó su fecha de MotoGP

"Orly Terranova, CEO del Grupo OSD, y Carmelo Ezpeleta, CEO de DORNA Sports, confirmaron la realización de la carrera programada para el 17, 18 y 19 de abril de 2020 en Termas de Río Hondo", comunicó la empresa organizadora del evento.Esto lleva una lógica tranquilidad a fanáticos de Sudamérica, tras conocerse las resoluciones de las últimas horas que cancelaron el GP de Qatar del 8 de marzo (sólo correrán Moto2 y Moto3) y postergaron el GP de Tailandia previsto para el 22 de marzo, sin nueva fecha asignadaPara garantizar la visita del Campeonato Mundial de Motociclismo al Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, se trabaja en un plan logístico especial y acorde a la responsabilidad que los controles sanitarios requieren en el marco de una convocatoria que incluye tránsito de pasajeros de todo el mundo.Este plan dará comienzo con el viaje de las personas involucradas en un Gran Premio a los Estados Unidos para la disputa del Gran Premio de las Américas, que se disputará el 5 de abril en Austin, estado de Texas, debido a que desde entes gubernamentales de Estados Unidos se emitieron advertencias de "no viajar" para pasajeros de ciertas regiones del Norte de Italia.El trabajo de control seguirá con la carrera de Argentina (19 de abril), que será la segunda de la temporada para MotoGP y la tercera para Moto2 y Moto3.El texto del comunicado que se difundió ayer es el siguiente:"Argentina actualmente no tiene restricciones ante el brote de coronavirus y no se proyecta problema alguno debido al protocolo de seguridad del Ministerio de Salud de la Nación y del Gobierno de Santiago del Estero."Los casos de Qatar y Tailandia son diferentes, toda vez que ambos Gobiernos actuaron en la prevención y restricción de viaje para las personas provenientes de Italia, uno de los países con más casos recientes."El punto principal radica en el grupo de trabajo de equipos italianos, pero es sencillo para la organización tener el control de cada pasajero. Adicionalmente, los equipos tienen un especial cuidado con los miembros que tengan síntomas y están generando acciones de autocontrol y cuidado."La fecha de MotoGP de Argentina se correrá normalmente y seguirá formando parte del calendario 2020 del Mundial de Velocidad".Debido a las restricciones de viajes hacía Qatar que entraron en vigencia, la clase principal no disputará el Gran Premio, pero sí lo harán Moto2 y Moto3, teniendo en cuenta que los pilotos y equipos de esas divisionales ya están en Doha, donde se realizaron los tests en el Circuito Internacional de Losail.Al igual que se canceló el GP de Qatar por el brote de coronavirus, la categoría anunció que la competencia que debía disputarse el 22 de marzo en el circuito de Buriram, se postergará.Por lo tanto, Estados Unidos abriría el Mundial 2020, el próximo 5 de abril en el circuito de Austin, en el estado de Texas.