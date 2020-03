Boca ante Caracas con la cabeza en la definición de la Superliga

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Boca, con la mente puesta en la definición de la Superliga el próximo sábado frente a River, debutará este martes en la Copa Libertadores 2020 cuando visite a Caracas en Venezuela, por la primera fecha del grupo H, que comparte además con Libertad de Paraguay e Independiente Medellín de Colombia.El encuentro se disputará a partir de las 21:30 (hora argentina) en el estadio "Olímpico" de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, asistido por sus compatriotas Richard Trinidad y Agustín Berisso, y televisación de Fox Sports.Habrá rotación en el equipo conducido por Miguel Angel Russo, que iniciará un camino hacia su máximo objetivo, el cual ganó seis veces, la última vez en 2007, justamente de la mano del experimentado entrenador.No estarán el capitán Carlos Tevez ni Eduardo Salvio, claves en el buen andamiaje ofensivo que les permitió convertir 13 goles en los últimos cuatro partidos de la Superliga, y Mauro Zárate ni siquiera viajó con el plantel, afectado por una inflamación en el tendón distal del bíceps femoral izquierdo.Así, es probable que Russo opte por una dupla de ataque con Ramón Ábila y el venezolano Jan Hurtado, que llegó con la anterior gestión de Gustavo Alfaro, pero no tuvo chances.Contrario a Boca, Caracas jugó con mayoría de suplentes en el último partido de la liga venezolana -1 a 1 vs Puerto Cabello- para reservar a sus principales figuras para el duelo de Libertadores.El equipo del ex DT de la Selección vinotinto Noel Sanvicente marcha invicto en cinco fechas, con tres triunfos y dos empates, aunque es escolta en la tabla detrás de Deportivo Lara.Caracas fue cuartofinalista de la edición 2009 de la Libertadores -su mejor participación-, con el propio Sanvicente al mando.En el equipo, Robert Hernández y el argentino Alexis Blanco serían los responsables del ataque del Caracas, que cuenta con la experiencia de Ricardo Andreutti en la mitad de cancha.Cristhian Flores; Eduardo Fereira, Rosmel Villanueva, Carlos Rivero, Bernardo Añor; Leonardo Flores, Ricardo Andreutti, Richard Celis (o Anderson Contreras), Jorge Echeverría; Robert Hernández y Alexis Blanco. DT: Noel Sanvicente.Marcos Díaz; Leo Jara, Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas; Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Jorman Campuzano, Agustín Obando; Ramón Ábila y Jan Hurtado. DT: Miguel Ángel Russo.