Sportivo: repudio oficial

Desde sus redes sociales, el club Sportivo Norte emitió un comunicado donde repudia los hechos de violencia que ocurrieron en los últimos días y derivaron en la salida de su entrenador, Sergio Quiroga. Y también, confirmaron que el reemplazante será Marcelo Varela (ver aparte).El mismo indica: “El club Sportivo Norte comunica que debido a los hechos de público conocimiento ‘agresión al Técnico de Fútbol Sr. Quiroga Sergio’ esta comisión directiva repudia dicho acontecimiento e informa que se realizó la denuncia en el Ministerio Público Acusación (Fiscalía) para que intervenga e investigue dicho acto contra el agresor. Desde el club no se tolerará ningún hecho violento más, brindando todo el apoyo al cuerpo técnico y jugadores más allá de la renuncia del Sr. Quiroga al cargo de técnico. También aprovechamos a mencionar que el Sr. Marcelo Varela se hará cargo de la conducción técnica del plantel de primera división”.Uno de sus referentes, Rodrigo Olivera, también dejó su punto de vista en las redes sociales: "Lo que pasó el viernes fue muy triste, como socio jugador e hincha de SN repudio totalmente este hecho. Fue lamentable lo que pasó, fue grave, podía haber sido cualquiera de nosotros y me apena totalmente que le haya pasado a un amigo de la vida, no puedo creer que personas como esta te hagan dejar de hacer lo que más te gusta, también me duele en el alma que su hijo y su sobrino tengan que dejar el club por miedo a esta gente. Yo creo que lo deportivo pasa a segundo plano, esto sobrepasó los límites, en la historia del club no pasó algo así, espero que tomemos conciencia y sepamos que nadie es más hincha que nadie, y somos todos iguales a la hora de ponerse la azul y blanca".