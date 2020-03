La palabra de la ministra Adriana Cantero

La ministra de Educación de la Provincia, Adriana Cantero, se refirió ayer a la discusión paritaria que la provincia viene llevando adelante con los gremios docentes.En este sentido, remarcó que "estamos en permanente diálogo con los gremios sindicales docentes desde que asumimos", y agregó que "consideramos que es una propuesta similar a la que elevaron otras provincias en el país y que dieron inicio a las clases. Me refiero a esto -agregó la ministra- porque es un esfuerzo mancomunado entre nación y provincia, donde Santa Fe aporta las dos terceras partes del total de la oferta, para incrementar en $ 3.000 el salario mínimo de los docentes en Santa Fe, llevándolo de unos $ 31.000 aproximadamente a $ 34.000 y en función de eso el resto de la escala".En el mismo orden, Cantero aseveró: "Aspiramos a continuar el diálogo, queremos seguir trabajando en la línea que lo venimos haciendo, sosteniendo que la propuesta de Santa Fe estuvo en sintonía con el resto de las provincias, no es una oferta distante del resto del país. En Buenos Aires, por ejemplo, se llevarán los salarios de $ 26.000 a $ 29.000 haciendo un esfuerzo provincial y sumando el incentivo que pone nación. Es decir que no son diferentes las propuestas que estamos haciendo. De todas maneras, estamos dispuestos a continuar dialogando y hoy seguimos trabajando intensamente con nuestros equipos, coordinadamente con los de Economía"."La crisis financiera muestra por ejemplo que la recaudación del mes de enero ha caído comparativamente en valores reales un 15 por ciento comparado con enero del año pasado. La recaudación viene en caída real desde hace 18 meses. No es lo mismo hacer una oferta salarial en un contexto de expansión económica que hacerlo en un contexto de crisis. Pero, además, venimos pagando el aumento de enero y febrero que, si bien los docentes lo consideran parte de la deuda de los meses de noviembre y diciembre dentro de la cláusula gatillo, lo hemos pagado desde nuestra gestión, pese a las restricciones con los que nos encontramos"."Este aumento que ofrecimos a partir de marzo, respecto de febrero, representa $ 3.000 de bolsillo más en el cargo mínimo, de maestro de cargo inicial", agregó en este sentido la ministra de Educación.