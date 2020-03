El sábado, a las 19

Luego del empate ante Quilmes en la noche de ayer, el plantel de Atlético de Rafaela retornó a nuestra ciudad para empezar, desde este mismo martes, a prepararse para el próximo compromiso.A la ‘Crema’ se le vienen dos encuentros como local y el primero de ellos será el próximo sábado. A las 19hs estará recibiendo a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, rival que llega tras derrotar 3-1 a Villa Dálmine. Luego, por la fecha 21, estará enfrentándose ante All Boys.La próxima, la fecha 20, tendrá los siguientes encuentros en esta zona B: San Martín (T) vs Chacarita, All Boys vs Quilmes, Gimnasia (J) vs Def. de Belgrano, Santamarina vs Tigre, Instituto vs Brown (A), Almagro vs Riestra, Villa Dálmine vs Sarmiento (J), Atlético de Rafaela vs Gimnasia (Mza).