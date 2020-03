Según la OCDE, la Argentina seguirá en recesión en 2020

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La Argentina continuará en recesión durante este año con una caída del 2% en la actividad económica, según un estimación difundida ayer por la OCDE. La organización indicó que la Argentina será el único miembro del G20 que sufrirá una baja del PBI. La proyección está tres décimas por debajo de lo anticipado en noviembre.La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -un organismo al que la Argentina pretende ingresar como socio- consideró que aún no están dadas las condiciones para que la economía argentina retome la senda del crecimiento.Los datos fueron publicados en el informe intermedio de perspectivas de la OCDE, en el cual redujo las previsiones para la casi totalidad de los países del G20 este año, a causa del impacto de la epidemia de coronavirus.La organización estimó que la economía mundial crecerá 2,4%, cinco décimas menos de lo esperado. La OCDE proyecta que el "pico" de la epidemia de coronavirus se producirá en China durante el primer trimestre y en el resto del mundo el impacto será más moderado y circunscripto.Si el coronavirus se propagara a gran escala fuera de China, el crecimiento global quedaría limitado al 1,5% este año y tanto la zona euro como Japón podrían caer también en recesión, aunque no proporcionó lo que pudiera llegar a ocurrir con la economía argentina en este caso, de acuerdo con sus proyecciones.En su escenario de base, la OCDE auguró que la Argentina subiría su PBI en 2021 un 0,7%, lo mismo que señaló en noviembre. La organización también disminuyó las expectativas de la economía mexicana, que sólo progresará un 0,7% este ejercicio, es decir, cinco décimas menos, tras haber retrocedido un 0,1% en 2019.Para 2021, el PBI de México aumentará 1,4%, dos décimas menos de lo previsto en noviembre. Brasil y Arabia Saudita son los únicos países del G20 para los que la OCDE no revisó a la baja sus cifras para este año. El PBI brasileño crecerá 1,7%, tras el 1,1% en 2019, mientras que para 2021, los autores del estudio mantienen sus previsiones y anticipan un ascenso de 1,8%.