La liquidación de divisas del agro cayó casi 37%

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La liquidación de divisas por exportaciones de granos alcanzó en febrero último los US$ 815 millones y cayó 36,8% respecto del mismo período del 2019, según estadísticas difundidas ayer por el sector. En lo que va del año totalizó los US$ 2.428,8 millones, lo que significó una baja de 20,3% en comparación con el primer bimestre de 2019, de acuerdo con los datos difundidos por la cámara aceitera CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan un tercio de las exportaciones argentinas.En la caída del primer bimestre "influyó significativamente la liquidación anticipada por parte de los productores en los últimos meses del año anterior", cuando buscaron atenuar el impacto del alza de retenciones."Estacionalmente, aún no ha ingresado la nueva cosecha de soja", indicaron estas cámaras, y añadieron que la merma en la liquidación también respondió a "los impactos causados por las bajas de los precios internacionales por razones de crisis internacionales de salud pública y sanidad animal, y el cierre del registro de exportación en los últimos días".Recordaron que la liquidación de divisas "está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, tras una transformación industrial"."La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 en aceites y harinas proteicas".Explicaron que "esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate", por lo que aseguraron que "no existen retrasos en la liquidación de divisas".El complejo oleaginoso-cerealero aportó en 2019 el 40,78% del total de las exportaciones de la Argentina, según el INDEC. El principal producto de exportación del país es la harina de soja, con una participación del 13,5% sobre el total.