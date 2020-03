Nena cayó de un segundo piso: sólo heridas leves

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Una nena de cinco años se cayó ayer desde el segundo piso de un jardín de infantes ubicado en el barrio porteño de Palermo y debió ser hospitalizada a raíz de las lesiones sufridas por el impacto, aunque permanecía "fuera de peligro", según se informó.Testigos del incidente aseguraron que la niña, alumna de la Escuela N° 9 Juan Crisóstomo Lafinur, en Gorriti al 5740, quedó tendida en la vereda luego de caer a través de una ventana desde una altura de aproximadamente ocho metros."Vi un pie con una zapatilla entre dos autos y frenamos. Me bajé y vi a la nena tirada boca abajo en la calle. Inmediatamente tocamos el timbre de la escuela para avisar. Salió la directora y como si nada estuviera ocurriendo nos dijo que no era de su nivel, y se volvió a meter en la escuela", manifestó una vecina de la zona que advirtió lo sucedido.Por su parte, autoridades del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires afirmaron que los directivos de la escuela "van a tener que explicar lo que pasó", al tiempo que indicaron que se abrió un sumario administrativo para investigar cómo se produjo la caída, debido a que todas las ventanas del establecimiento cuentan con rejas que "son las reglamentarias".La niña fue derivada al Hospital Ricardo Gutiérrez luego de que arribara al lugar personal de los bomberos, la Policía y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME)."La nena tiene 5 años y está en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Se encuentra compensada y fuera de peligro", dijo Alberto Crescenti, el director del SAME.Y añadió: "Habría que ver si algo amortiguó el impacto. Tiene algunas lesiones, pero estuvo siempre lúcida. La están tomografiando prácticamente en forma completa para ver si tiene alguna lesión. Al parecer, no tiene lesiones graves, pero esperamos ver los estudios".