Con críticas a Vidal, Kicillof abrió las sesiones de la legislatura bonaerense

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo ayer que está abocado a "reparar el estado de abandono y recuperar lo que se ha perdido" en la provincia, al dar su discurso de inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura, con varias críticas a la gestión anterior de María Eugenia Vidal."La propuesta que tengo para los dirigentes de la Provincia y la Legislatura, es empezar a reparar el estado de abandono, recuperar lo que se ha perdido y trabajar para revertir esa situación que no merecen los bonaerenses", sostuvo el mandatario provincial.Y agregó: "Rápido o lento, vamos a salir de esta crisis y vamos a poner de pie a la provincia"."En la experiencia de estos primeros días de gobierno encontramos el Estado y la infraestructura social de la Provincia... yo sé que mucho de esto es atribuible a situaciones estructurales y más antiguas. Pero es cierto que en estos días hemos encontrado una situación de abandono".En línea con el discurso del día anterior del presidente Alberto Fernández en el Congreso, Kicillof planteó que "para la provincia no hay nada peor que un plan neoliberal" y añadió que "nunca más debe volver el neoliberalismo a gobernar".Kicillof se pronunció así en un discurso de poco menos de dos horas de extensión en la sede de la Legislatura bonaerense ubicada en la ciudad de La Plata, donde puso en marcha el período número 148 de sesiones ordinarias.Lo hizo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, ante diputados y senadores provinciales, intendentes y ministros de su gabinete, entre otros dirigentes."Pese a la muy dura situación económica, de la emergencia que estamos transitando, de la escasez de recursos y condicionamientos externos, pese a esas dificultades, en estos 82 días estamos poniendo en marcha la provincia de Buenos Aires", remarcó el mandatario, quien además destacó que al inicio de su discurso "después de mucho tiempo se han iniciado las clases en toda la provincia" en la fecha establecida."No es una chicana ni una cuestión de revancha, ni de mostrar lo que hemos dicho en campaña, se trató de un gobierno que en el último tiempo venía frecuentemente a la capital de la provincia...y ustedes han visto la Casa de Gobierno, está abandonada, con desidia", dijo en referencia a que Vidal no utilizaba la sede gubernamental de la ciudad de La Plata.E insistió: "Este gobierno va a gobernar desde la ciudad de La Plata, desde la capital de la provincia de Buenos Aires".Por otra parte, Kicillof hizo referencia a las dificultades que tuvo al inicio de su gestión para lograr que la Legislatura apruebe la reforma impositiva.