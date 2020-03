Para Zuvic, el vínculo entre Kirchner y Báez era fuerte

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La diputada nacional de la Coalición Cívica Mariana Zuvic aseguró ayer que en Santa Cruz se direccionó la obra pública hacia las compañías de Lázaro Báez y señaló que el vínculo entre el empresario y el fallecido ex presidente Néstor Kirchner era "muy fuerte".La legisladora se expresó así al declarar ante la Justicia en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner."Cuando Néstor Kirchner asume como gobernador de Santa Cruz una de las primeras personas que cita a su despacho es a Lázaro Báez", dijo Zuvic ante los magistrados, al reanudarse el juicio por fraude en la obra pública que también tiene en el banquillo al empresario y a varios ex funcionarios del gobierno kirchnerista.Según la diputada, Néstor Kirchner y Lázaro Báez se conocieron cuando el primero de ellos era intendente de la ciudad de Río Gallegos y Báez -que todavía no era empresario- había ido a pedirle pasar del Banco Nación, donde trabajaba, a ser empleado del Banco de Santa Cruz."Planteábamos cómo disimulaban distintos oferentes que en realidad eran el mismo, pertenecientes al grupo Báez, todas estas empresas estaban en Santa Cruz, acordaban los precios en licitaciones", expresó Zuvic.La diputada sostuvo que al morir al ex presidente varias libretas con anotaciones suyas sobre sus "testaferros" y manejos de dinero quedaron en poder de quien fuera su secretario, Daniel Muñoz, y parte de las mismas éste último las entregó a Cristina Kirchner.De acuerdo a su relato, fue la ahora vicepresidenta quien ordenó una auditoría sobre las empresas de Lázaro Báez, motivada por la desconfianza que le provocada que el empresario se hubiera quedado con la fortuna del fallecido ex presidente.En la instancia de las preguntas que hizo la Fiscalía, varios abogados defensores acusaron que las preguntas eran "indicativas", entre ellos, el abogado Carlos Beraldi defensor de Cristina Kirchner.