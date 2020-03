San Lorenzo cortó su crisis en la Feliz

MAR DEL PLATA, 2 (NA) -- Luego de una dura semana en la que debió reemplazar a Diego Monarriz como DT, San Lorenzo olvidó su crisis con un revitalizador triunfo por 3 a 1 frente a Aldosivi en Mar del Plata, por la vigésimo segunda fecha de la Superliga.En el estadio "José María Minella", un cabezazo de Bruno Pittón, goleador del "Ciclón" en el torneo pese a ser lateral izquierdo, le dio la ventaja a los 14 minutos del primer tiempo.San Lorenzo, acompañado por sus hinchas y conducido en el banco por el triunvirato de Hugo Tocalli, Leandro Romagnoli y Alberto Acosta, amplió la ventaja con un remate de Adofo Gaich -luego lesionado en un tobillo- que se metió en el arco con complicidad del arquero Luciano Pocrnjic.El descuento rápido de Facundo Bertoglio le dio ímpetu al "Tiburón" de Angel Guillermo Hoyos, que contó con un par de chances que podrían haberle dado el empate.Pero en tiempo de descuento, el "Ciclón" selló la victoria con un soberbio tiro libre ejecutado por el paraguayo Óscar Romero al ángulo derecho del arco de Aldosivi, que necesitaba sumar en su lucha por la permanencia.San Lorenzo, así, trepó hasta los 33 puntos para meterse en un lote de equipos que mira de reojo la clasificación a la Libertadores, mientras se asienta en puestos de Sudamericana 2021.Lanús 1 (51m Moreno) vs Estudiantes 1 (62m Colombo), Rosario Central 3 (49m de penal, 55m y 74m Ruben) vs Arsenal 1 (77m García), Vélez 2 (39m Romero y 77m Almada ) vs Argentinos 0.La fecha 22 de la Superliga seguirá y se completará en la jornada de hoy con la disputa de dos encuentros. A las 19hs Patronato vs Talleres de Córdoba y a las 21:10hs Huracán vs Independiente.