Se tomó revancha y fue primero

De antemano se sabía que no era una final, ni mucho menos. Los dos equipos estaban clasificados, pero igualmente había en juego una cuestión de ver quién podía llegar de la mejor manera a la siguiente ronda. El partido no conformó por su nivel, tuvo algunos pasajes interesantes en el primer tiempo, mientras que en el segundo aburrió. Recién sobre el final el Lobo tuvo una de sus mejores acciones colectivas y derivó en el golazo de Nuñez, para desatar el festejo en barrio Parque. Así quedó primero en la Zona 3, volvió a tener el arco propio en cero y espera bien en lo anímico lo que vendrá.La novedad saliente se dio en lo previo, cuando Ramiro Contrera no pudo jugar por una molestia muscular (el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo) y en su lugar estuvo Marcos Valsagna, quien cumplió en una función a la cual no está habituado, haciendo un recorrido tan largo por el costado izquierdo. Máxime teniendo en cuenta que por ese costado preferentemente se mueve Novero, uno de los buenos delanteros visitantes, que casi no tuvo protagonismo.Por lo demás, el planteo de la BH se acomodó bien al partido en los 45 minutos iniciales. Hubo un buen arranque de Quiroz, tratando de darle dinámica al traslado, con algunas asociaciones interesantes con Leo Ochoa. El desequilibrante delantero tuvo la más clara de esa etapa, cuando recibió por derecha de Castellano y su remate reventó el travesaño.Pero con el paso de los minutos se fue diluyendo la intensidad del local y afloraron las imprecisiones. Eso le quitó continuidad, salvo cuando se consiguieron generar jugadas de pelota parada. En un tiro libre ligeramente cruzado de izquierda a derecha, Ochoa obligó a una gran intervención de Vaccaneo.San Jorge no tuvo demasiadas ambiciones a lo largo de la noche. De todos modos, en los 45' iniciales tuvo un claro mano a mano López con Astrada, pero el arquero benhurense estuvo muy atento para ir abajo cuando el delantero quería eliminarlo y definir.En el complemento fueron más los errores que las virtudes en el manejo del balón por parte de los dos equipos. Por eso no extrañó que pasado el cuarto de hora, Trullet ya decidiera dos cambios: Quiroga por Quiroz y Nuñez por Bustos. Este último, con muy poca participación en la noche.La visita se iba sintiendo cada vez más cómodo con el empate. Mosqueira casi no superaba los tres cuartos de cancha, con lo cual López quedaba bastante aislado.Estaba todo dado para que el encuentro terminara sin abrir el marcador. Ben Hur buscaba, pero con pocas ideas. Hasta cuando Izaguirre (que entró por Ochoa) no pudo festejar una buena definición ante el arquero por un presunto offside, pareció que no habría novedades.Sin embargo, muchas veces la jerarquía individual soluciona problemas colectivos. Aunque en este caso se dio una buena combinación de cuatro pases sobre el ataque por derecha, entre Sacks, Castellano, Quiroga, y éste con el estiletazo para Nuñez, que de media vuelta con un remate muy esquinado superó al arquero.Fue un triunfo con total legitimidad el del equipo de Trullet, que así quedó primero (por el gol de visitante en la primera rueda ante San Jorge, si este equipo le gana a Ateneo). Ahora tendrá la última fecha libre y luego a aguardar por los rivales en la segunda ronda.